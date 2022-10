Caso de Gabriela Sevilla ya está en manos de la Fiscalía

Gabriela Sevilla también mintió cuando dijo que había atendido su supuesto embarazo en la Clínica Internacional. (Latina Noticias)

El coronel Glenn García, jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, señaló el martes que el caso de Gabriela Sevilla Torello, quien fingió estar embarazada de nueve meses y aseguraba que le habían robado a su bebé, está cerrado.

Además, el informe completo sobre su supuesta gestación y presunta “desaparición” ya fue remitido a la Fiscalía de San Borja - Santiago de Surco. Ahora Gabriela Sevilla podría ser denunciada por el presunto delito contra la fe pública y falsedad genérica, ya que su historia clínica en la Clínica Internacional de San Borja, donde la joven aseguraba que atendía su embarazo, revela que no tuvo ningún chequeo médico relacionado a una gestación.

“Conforme a las pericias y exámenes hechos a Gabriela se ha establecido que no (estuvo embarazada) (...). No hay una denuncia por desaparición de la supuesta bebé que habría nacido”, mencionó a América Noticias el coronel PNP Glenn García, jefe de la División de investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

“Hemos recibido ya el informe de la Clínica Internacional donde se establece que, durante este año, ella tuvo tres atenciones, en marzo, abril y julio, y en ningún momento se habla de gestación”, agregó.

Revelan informe de clínica donde Gabriela Sevilla se atendía (América TV)

Situación se complica

La Policía recordó que Ramiro Gálvez, la pareja de Gabriela Sevilla, declaró a las autoridades que el parto de su conviviente estaba programado para el 28 de agosto de este año, sin embargo, hace algunas semanas, ya habría empezado a tener dudas sobre la gestación.

Ramiro Gálvez también dijo que Gabriela le mostró dos ecografías de la supuesta bebé que llevaba en su vientre. “Cuatro días atrás de la desaparición, pedí la opinión de cinco ginecólogos para saber el tiempo real que tenía mi conviviente y si coincidía con las fechas de las relaciones sexuales que tuvimos”, declaró.

“Ella me respondía que sí era mi hijo, que si yo quería me haga la prueba de ADN, que no me había mentido con la información y que solo había estado conmigo desde el 2020. Entonces decidí acercarme al doctor que emitió el informe de la gestación de mi pareja y cuando lo busqué el galeno me dijo que ese reporte era falso”, añadió la pareja de Gabriela.

En tanto, coronel Glenn García señaló que el documento habría estado fraguado ya que se registraba la firma de un médico con la colegiatura de una doctora. Además, comentó que Gabriela se lo mostró a Ramiro, pero no se lo entregó, presuntamente para evitar que lo verifique.

Testimonio de su amiga

Por otro lado, Shirley, una de las mejores amigas de Gabriela, declaró para el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y dijo que se siente afectada, ya que había sido elegida madrina de ‘Martina’, la supuesta bebé de Gabriela. “La verdad, nosotras, como amigas, le organizamos un baby shower en mi departamento y luego un baby shower aparte, que lo hicieron los amigos de Ramiro”, manifestó.

Shirley además mencionó que no se siente traicionada. “Me da mucha pena lo que está pasando, ella no se encuentra bien. (…) Que se solucione todo para poder realmente saber lo que sucedió, yo actué como su amiga desesperada, buscándola, por eso publiqué cosas. Hasta el día de hoy yo solamente quiero que ella esté bien”, declaró.

Amiga de Gabriela Sevilla da su testimonio de los hechos. (Willax)

“Yo iba a ser la madrina de Martina, así que yo también estoy muy dolida por todo lo que está pasando”, expresó.

Finalmente dijo que Gabriela y Ramiro se encuentran mal ante los hechos, pero no sabe nada de ellos desde el pasado 20 de octubre.

