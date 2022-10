Kevin Quiles: 5 cosas que no conoces del cantante puertorriqueño que anunció su visita al Perú

Artista lanzará próximamente su reciente video musical.

Kevin Rivera Quiles, conocido en el mundo de la música urbana como “Kevin Quiles”, anunció a través de sus redes sociales, su próxima visita al Perú para realizar el lanzamiento oficial de su último video en un evento que acogerá a miles de personas.

Este joven cantante urbano, quien también se desempeña como productor cinematográfico en Estados Unidos, tiene apenas 27 años y ha logrado posicionarse en el mundo musical y en una serie de trabajos audiovisuales.

“Me siento muy emocionado de llegar al Perú para reencontrarme con mis fans y seguidores que siempre andan pendientes de mis nuevos trabajos. Tengo muchas expectativas de este concierto que ofreceré y ya estoy contando los días para llegar a Lima”, señaló el cantante.

Te puede interesar: J Balvin resalta el talento de Faraón Love Shady: “Tiene identidad y su propio estilo”

Asimismo, informó que parte del éxito musical que le sonríe en la actualidad, ha sido un camino muy difícil pero no imposible, que le permitieron conocer a diferentes personalidades que le brindaron la oportunidad de crecer como artista y persona.

Por otro lado, el joven aseguró que ha logrado ganarse un lugar dentro del género del reggaetón, en diversos países del mundo y a pesar que nació en Puerto Rico, donde creció y estudio, hace ya algunos años reside en Florida, Estados Unidos, donde sigue trabajando en sus producciones musicales, videos y colaboraciones con otros talentos internacionales.

Asegura que sigue estudiando para proyectarse a nuevos retos.

“Puedo decir que los sueños se cumplen, a pesar que podemos atravesar por miles de problemas, siempre debemos mantenernos optimistas, con mucho esfuerzo y dedicación, nosotros podemos lograr lo que queremos”, preció el artista.

Sin embargo, a pesar que su club de fans viene realizando activaciones para anunciar su llegada y organizar una sorpresa durante su bienvenida, así como un posible encuentro con sus seguidores, Kevin Quiles decidió compartir algunos detalles para que conozcan más de su vida:

- Primero: el joven cantante tiene como pasatiempos favoritos viajar, por lo cual ya recorrió varios países del mundo. Además de que cuando lo hace le fascina conocer la cultura y tradiciones de los lugares que visita. También le interesa realizar turismo en cada lugar que llega, por eso no descarta visitar algunas ciudades de Perú antes de su concierto.

Te puede interesar: El cariñoso mensaje de los ex ‘Menudo’ a sus fans y todos los detalles de su concierto en Perú

- Segundo: sus géneros musicales favoritos son el Reggaetón, R&B y Trap, por lo cual se perfila a realizar sus trabajos con estos ritmos que le apasionan y disfruta cantar, componer y también bailar. Además indicó que le encanta participar de reuniones familiares y amicales donde pueda compartir un buen ambiente con buenos singles.

En noviembre visitará Perú.

- Tercero: este joven de 27 años se inició en el mundo de la música junto a sus amigos del West de PR. Y mutuamente cada cual creció en su esquina trabajando delicadamente en su carrera, incluso muchas veces dejando de lado los momentos familiares, pero aseguran que todo sacrificio vale la pena.

- Cuarto: hasta la fecha, el artista puertorriqueño tiene 3 temas musicales que obtuvo gran acogida por el público y que se encuentran en los playlist más favoritos de este años. Entre los que destacan son: “Si tu no me quieres”, “Ayer soñé” y “Ya no vuelvas más” ya superan el millón de reproducciones en sus plataformas digitales, los cuales trabajaron bajo el sello discográfico IS2EASY.

- Quinto: actualmente tiene proyectos a corto y mediano plazo con artistas como Chesca, Lil Pump, y otros grandes talentos que son sorpresa y serán del agrado de sus seguidores en los próximos materiales que presentará antes de fin de año.

Como se recuerda, Kevin Quiles llegará a Perú a finales de noviembre de este año para estrenar en nuestro país su videoclip “Space”. Además también realizará un video con algunos artistas peruanos como Strong Black, Nero Lvigi y Gonzalo Genek.

SIGUE LEYENDO