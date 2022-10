Nicole Favre será telonera en el concierto de Lasso en Lima

Nicole Favre anuncia emocionada que abrirá el concierto de Lasso en Lima. (Instagram)

La cantante peruana Nicole Favre continúa sumando logros a su carrera musical y esta vez anunció emocionada que abrirá el concierto de Andrés Vicente Lazo Uslar, más conocido por su nombre artístico Lasso, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este viernes 21 de octubre a las 20:00 horas.

No es la primera vez que la artista nacional es telonera de un mega show, pues en agosto de este año también se presentó en el espectáculo de Sebastián Yatra realizado en el Arena Perú y ahora, deleitará al público limeño con sus mejores canciones minutos antes de que el venezolano suba al escenario.

A través de las redes sociales se dio a conocer que Nicole Favre cantará la noche del viernes ante los miles de asistentes al recinto. La interprete de pop, latín, urbano y baladas utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la noticia agradeciéndole al cantante internacional por la oportunidad, además de dedicarle unas palabras.

“Qué honor abrirle a TREMENDO artista. Gracias siempre por la oportunidad, por el cariño, apoyo y por creer en mi desde siempre. Te quiero, valoro y admiro MUCHO. A romperla el viernes”, escribió como descripción a su post junto a emojis de corazón y una fotografía posando al lado de Lasso.

Su publicación generó miles miles de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes también compartieron su felicidad. “Yee, con todo Nicole. Algunas de nosotras iremos al concierto”, “Eres increíble hermosa. ¡La vas a romper!”, “Felicitaciones, la vas a romper como siempre eres la mejor”, “Felicidades Nicki”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que, Nicole Favre es la primera peruana que firmó con Universal Music México, disquera con la cuál también se encuentra trabajando Lasso. La peruana está abriéndose paso en el país azteca y ya se codea con grandes voces como Danna Paola, con quien cerró los premios MTV MIAW 2022 en julio de este año.

Nicole Favre denunció acoso en el concierto de Coldplay

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Favre denunció que fue acosada en el primer concierto de la banda inglesa. “Quiero hablar de lo mierda que es ser mujer. Osea, es increíble ser mujer, pero es una mier*** ser mujer con hombres tan asquerosos, machistas y mañosos. Yo nunca he hablado de esto porque no me gusta el morbo. Y no es la primera vez que me pasa pero sí una de las más graves”.

“Hoy en el concierto de Coldplay me pasaron 2 de estos acosos. Primero un tipo pegándose por atrás y bueno ya se imaginarán para que (a mi y a una amiga), no quiero ser más específica porque me da asco describirlo. El segundo acoso, otro tipo que me trató de besar y me pareció demasiado irrespetuoso y enseguida reaccioné y saqué mi teléfono y lo empecé a grabar, para que le vean la cara de asqueroso. Y el gran conchudo me empezó a grabar a mi. Casi me voy a los golpes jaja, pero mi amiga me separó y ya me fui”, agregó.

