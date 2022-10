Daddy Yankee y todo lo que dejó en su paso por Perú para dar dos exitosos conciertos en su gira de despedida

Daddy Yankee y todo lo que dejo en su paso por Lima

Daddy Yankee llegó en su jet privado la madrugada del martes 18 de octubre a nuestro país y sus fanáticos lo esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez para darle una calurosa bienvenida. Luego de algunas horas y al día siguiente dio los mejores conciertos de reguetón del año, en el Estadio Nacional.

Fanáticos disfrutaron totalmente de los éxitos del boricua, que brindó como parte de su gira de despedida ‘La Última Vuelta World Tour” en todo latinoamérica, Europa y centroamérica.

Además un grupo de fanáticos lo acompañaron todo el camino hacia en hotel Marriott, algunos se subieron a taxis y otros a sus motos con finalidad de robarle un saludo a ‘El Cangri’. Un cartel llamó la atención del personal que grabó un video de estos momentos: “Daddy Yankee abrázame y dime que me amas”. Luego el Boricua lo compartió en sus redes.

Fanáticos lo persiguieron desde el aeropuerto.

Llegó a Lima y su publico lo recibió con mucho cariño

Al llegar al hotel, otro grupo de seguidores lo esperaron en los exteriores del hotel miraflorino, y personal del ‘Big Boss’ los grabó para que luego el cantante de reggetón lo comparta en su cuenta de Instagram.

Daddy Yankee recibe calurosa bienvenida fuera del hotel Marriot en Lima. Instagram

Probó ceviche peruano

Antes de dormir no podía dejar de probar el cebiche peruano que los mismos dueños y chefs del restaurante victoriano ‘Mi Barrunto’ se encargaron de llevarle a su hospedaje. De esta manera ‘El Cangri’ probó el ceviche de pescado peruano, chaufa de pescado y lomo saltado.

Daddy Yankee disfrutó de un buen ceviche a su llegada a Lima

Reconoció trabajo de Patricio Quiñones

El primer concierto que realizó fue el martes 18 de octubre a las 22: 10 horas en el Estadio Nacional, Daddy Yankee cantó más de 30 canciones dentro que los cuales interpretó temas de sus inicios, los hit y los temas actuales.

Su show duró aproximadamente un poco más de horas. En la primera parte del concierto Daddy Yankee dedicó unos segundos para saludar al bailarín peruano Patricio Quiñones.

“Patricio ven para acá, saluda a tu gente”, dijo el puertorriqueño, generando la euforia de su público. Con Patricio en medio del escenario, Daddy Yankee continuó: “Orgulloso de este talento peruano con nosotros, Sigue rockeando papito, y gózate este show con tu gente”.

Por su lado ‘Pato’ Quiñones, se acercó al escenario y extendió sus brazos para saludar a todo el público peruano. Este video no tardó en ser viralizado en las redes sociales con las respectivas felicitaciones de los usuarios.

Pato Quiñones fue presentado por Daddy Yankee al iniciar su concierto. | Instagram

Y en el segundo show del 19 de octubre, ‘El Cangri’ volvió a dedicar unas palabras al bailarín peruano, Patricio Quiñones, pero esta vez lo calificó como un ejemplo de lucha.

El bailarín, proveniente de La Punta se acercó al escenario con la bandera de Perú y no dudó en besarla muy orgulloso. Quiñones integra el cuerpo de baile de Daddy Yankee y lo viene acompañando en su gira mundial de despedida.

“Venimos del barrio 100%. El Callao en la casa siempre, los que venimos de abajo, ahí hay un ejemplo que si lucha se puede llegar a donde quieras”, indicó ‘El Cangri’ mientras señalaba a nuestro compatriota.

El bailarín se acercó, saludó al público y besó la bandera mientras la mostraba orgulloso ante un emocionado público. Este video non tardó en ser viralizado, además de ser compartido por Patricio. quien escribió: “Gracias Boss, ahí hay un ejemplo que si lucha se puede llegar a donde quieras”.

Daddy Yankee dedica emotivas palabras a 'Pato' Quiñones. | Instagram

Patricio bailó con bandera del Perú en los hombros

En otro momento del concierto, el ex bailarín de ‘El Gran Show’ llevó la bandera del Perú en sus hombros y bailó todo el tema ‘Tú me dejaste caer’. Este demostró lo orgulloso que se siente de ser peruano.

Quiñones también compartió el feliz momento y escribió: “Una noche que soñé toda mi vida. Perú. Gracias Boss por todo”.

Pato Quiñones baila con la bandera de Perú en el concierto de Daddy Yankee. | TikTok

7 mil personas se quedaron si poder ingresar al concierto por entradas falsas

Una presunta red criminal de revendedores llamada ‘Los QR de la estafa’ engañó a más de 7 mil personas que quisieron entrar al concierto de Daddy Yankee en Lima, pero no pudieron porque las entradas que tenían eran falsas en Perú.

De acuerdo a Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial Lima, la banda estaría encabezada por una joven de tan solo 18 años, quien ideó todo el mecanismo para engañar a sus víctimas y apoderarse en pocos días de S/. 2,5 millones (US$ 650 mil)

Según las autoridades la líder de la banda identificada como Pamela Cabanillas Soley, se escapó este último lunes hacia España con el dinero recaudado de la venta ilícita de estas entradas para el concierto del ‘El Cangri’.

La modalidad de estafa consistía en utilizar entradas auténticas para el espectáculo de Daddy Yankee para luego generar los boletos falsos. Recurrían a personajes conocidos en las redes sociales e influencers, para que sean ellos quienes las distribuyan para generar una especie de confianza en las potenciales víctimas.

La joven de 18 años de edad también estafó a fans de Bad Bunny para el concierto del 14 de noviembre. (Infobae Perú).

Daddy Yankee recuerda con cariño a el Callao

En otro momento del concierto, Daddy lanzó un freestyle mencionando a la gente del Callao y de Lima, ya que como se sabe Daddy años atrás visitó el puerto del Callao y compartió con su público chalaco. Es más tiene su rostro pintado en uno de los murales de ese distrito.

“Para arriba mi gente de Perú, sigo el jefe con la actitud. Gracias por siempre darme la luz, bendecido por el varón de la cruz. El Jefe nunca ha fallao, saluda a mi gente del Callao, Representando en la tarima, saludo a mi gente de Lima. Empecé desde pequeño, luchando siempre por un sueño y terminé con mis hermanos, orgulloso de mi peruano. Saludo a mi gente del barrio, a los humildes y a los sicarios, en esta doy mi suspiro de amor y apoyo, aquí me retiro”, fue el rap que entonó en su último concierto.

Daddy Yankee saludo al Callao y Lima. Tiktok

Dedicó palabras emotivas al Perú

En su segundo concierto se tomó su tiempo para brindar un extenso mensaje a sus seguidores, a quienes agradeció por seguirlo desde que inició su carrera en el 1991. El cantante señaló que siempre ha trabajado, pero esta vez se dará tiempo para visitar y conocer más de nuestro país, un lugar que le ha dado tanto y donde se come bien. Incluso, señalo que si lo ven, no duden en invitarle un ceviche o un lomito.

“Quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron ayer (18 de octubre), a las personas que les llega este mensaje que son mis fans, que le doy las gracias por estar desde el día 1, aquí apoyándome. (...) Les quiero dar las gracias por hacerme parte de su familia y hacerme cumplir mi sueño”, indicó el cantante en medio de una ovación.

“Muchas gracias, Perú, por hacerme parte de su fiesta, de su rumba. Ustedes han sido parte de esta trayectoria, gracias a todos ustedes. Regreso a Puerto Rico diciendo que tengo un país aliado, un país hermano, son mis hermanos. Sudamérica me ha dado tanto cariño, yo tengo una misión cuando tenga la oportunidad. Siempre he trabajado y nunca he tenido la oportunidad de visitar tantos países, y me voy a dar la vuelta para escuchar tantas cosas lindas que ustedes tienen”, acotó bastante emocionado.

“Mi gente, quiero que sepan que el amor es recíproco. Algo que aprendí de muchos países, es la calidad de gente que ustedes son, la humildad que tienen, esa elegancia, esa gentileza que siempre nos tratan. Gracias por esas lecciones de vida porque yo vengo aprendiendo tantas cosas, que gracias a ustedes me mantienes aterrizado. Que hermosa es la gente de Perú, increíble. (...) Muchas gracias, y cuando vuelva por aquí, que yo sé que muchos me van a ver, solo invítenme un lomito o un ceviche, que con eso yo voy a estar bien contento”, concluyó.

Daddy Yankee se despidió de Perú y prometió regresar de visita.| Conciertos Perú

SEGUIR LEYENDO