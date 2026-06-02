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Universitario retoma contacto con William Carvalho: portugués suena como opción para el Torneo Clausura de Liga 1 2026

El mediocampista de la selección de Portugal reaparece como alternativa para el plantel crema, luego de un nuevo requerimiento interno, aunque el club revisa cupos, presupuesto y su actualidad antes de avanzar

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William Carvalho - Universitario de Deportes - Liga 1 - Perú deportes - 2 junio
El mediocampista de la selección de Portugal reaparece como alternativa para el plantel crema, luego de un nuevo requerimiento interno, aunque el club revisa cupos, presupuesto y su actualidad antes de avanzar (Real Betis)

Universitario de Deportes reabrió conversaciones internas por William Carvalho como posible refuerzo para el mediocampo, luego de que su nombre ya hubiera sido acercado meses atrás sin que el club avanzara.

La opción del volante portugués volvió a la mesa tras un requerimiento de Héctor Cúper por Rodrigo Saravia, en medio de un análisis conjunto entre el comando técnico y la administración.

En la interna de Universitario de Deportes, el nombre del mediocampista portugués volvió a circular como alternativa para cubrir una zona que el club había decidido no reforzar cuando se ofreció por primera vez. La propuesta, según lo expuesto por el periodista Gustavo Peralta, está otra vez en evaluación y compite con otras posibilidades que la institución considera para el plantel.

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La propuesta volvió al club por un pedido del comando técnico

William Carvalho - Universitario de Deportes - Liga 1 - Perú deportes - 2 junio
El nombre de William Carvalho regresó a la agenda de Universitario meses después de haber sido descartado. Ahora, la administración y el comando técnico revisan nuevamente su posible incorporación. (Selección de Portugal)

El periodista Gustavo Peralta, del espacio Hablemos de MAX, sostuvo que el ofrecimiento de Carvalho no es nuevo y que en su momento quedó archivado por una decisión dirigencial. “A la U le ofrecieron un nombre importante, un jugador de selección, pero no terminó dándose porque prefirieron no contratar ningún reemplazo de Ureña y se quedaron con lo que tenían y dijeron que no”, afirmó.

De acuerdo con el mismo relato, el volante portugués fue “acercado” a la institución en una etapa anterior, cuando Javier Rabanal estaba al mando del equipo y Álvaro Barco ocupaba la dirección deportiva. Peralta precisó que, en esa oportunidad, el club “decidió no avanzar por el momento” con el fichaje.

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El escenario cambió con el paso de los meses. “Ahora después de varios meses, entendemos que el nombre de William Carvalho ha vuelto a retomarse en la interna de Universitario”, indicó Peralta en el programa. En la conversación, otra de las voces del panel aportó el motivo: “Por pedido de Cúper”.

Peralta amplió esa idea y vinculó el movimiento con un pedido puntual dentro de la estructura deportiva: “Cooper ha pedido a Rodrigo Saravia”. Según el periodista, la evaluación se realiza de forma compartida: “Lo están analizando en conjunto entre el comando técnico y la administración para ver por cuál de los dos, o si aparece otra opción más importante, terminan decidiendo”.

Por qué el club no avanzó la primera vez: cupo y dinero

William Carvalho - Universitario de Deportes - Liga 1 - Perú deportes - 2 junio
La primera posibilidad de fichar a William Carvalho quedó descartada por limitaciones presupuestarias y por la situación del cupo de extranjeros, factores que condicionaron la planificación de Universitario. (Selección de Portugal)

En una entrevista con el programa Tiempo Crema de enero de este 2026, el entonces gerente deportivo Álvaro Barco explicó los motivos por los que el ofrecimiento no prosperó cuando el nombre del portugués llegó al área deportiva. El directivo relató que el acercamiento se dio a través de un tercero, encargado de presentar a Carvalho como opción para el equipo.

Barco señaló que sí existió conversación con el entorno del futbolista, pero el club afrontaba condicionantes reglamentarios y administrativos. En ese momento, la institución seguía de cerca lo que podía ocurrir con las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, un punto que impactaba directamente en la planificación del plantel.

“El cupo de extranjeros estaba complicado por lo que venía pasando, ya que estábamos esperando a que se nacionalicen los dos (Williams Riveros y Matías Di Benedetto)”, explicó Barco. A ese factor se sumó el aspecto financiero. El directivo fue explícito: “Por el tema económico también era muy complicado”.

La argumentación incluyó una pauta de gestión que, según Barco, define las incorporaciones: el presupuesto. “Siempre digo yo que, cuando se trata de un jugador sumamente diferente, siempre las puertas están abiertas, pero que tiene que ir acorde a un tema económico”, sostuvo.

En esa misma línea, el dirigente vinculó la política de contrataciones con la administración que encabeza Franco Velazco, y remarcó que la institución no impulsará propuestas condicionadas o de riesgo alto. “No soy partícipe de hacer propuestas económicas que tengan recursos variables y que estén condicionados. Creo que tenemos que ser serios”, aseveró. Y añadió: “Tampoco vamos a ir hipotecando al club”.

Perfil del jugador y dudas deportivas: inactividad y último club

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La experiencia internacional de William Carvalho genera interés en Universitario, aunque su falta de continuidad en los últimos meses aparece como uno de los aspectos que hoy son evaluados. (Selección de Portugal)

Los comentarios sobre la alternativa de Carvalho incluyeron elementos estrictamente futbolísticos. Peralta lo definió como “el mundialista” y lo ubicó como un jugador de experiencia, con recorrido internacional, en un momento particular de su carrera.

En el intercambio del programa, surgió una inquietud directa sobre su actualidad competitiva. “No juega hace tiempo, ¿es verdad?”, preguntó una de las voces del panel. Peralta respondió: “Sí”. En esa misma conversación se mencionó un antecedente adicional sobre su trayectoria reciente: “Estuvo en el Pachuca como último club”.

En otro pasaje citado en los materiales de referencia, Peralta señaló que el jugador estaba dispuesto a llegar al fútbol peruano cuando se planteó la posibilidad. “El europeo que ofrecieron a la ‘U’ era William Carvalho, el volante central portugués, jugador también que jugó en la selección de Portugal”, afirmó en el programa Pepas de la PM.

Ese mismo bloque incluyó una afirmación sobre la predisposición del futbolista frente a un eventual desembarco en el equipo crema. Peralta sostuvo que el jugador, ante la idea de ser ofrecido a Universitario, se informó sobre el club y tomó una postura favorable. “Quiero ir ahí. Es más, hago un esfuerzo económico para ir”, citó el periodista.

La evaluación, de todos modos, no se limita a una sola alternativa. Según Peralta, la opción de William Carvalho es “una propuesta del club” que hoy se revisa con otras posibilidades, dentro de un esquema de decisión compartida entre el comando técnico y la administración, a la espera de definir si avanzan por el portugués o por otra incorporación.

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