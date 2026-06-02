Ignacio Buse, a la altura de los mejores: registra historial positivo con 5 de los 8 cuartofinalistas de Roland Garros

El dato de Ignacio Buse que ilusiona de cara a sus próximas competencias. Crédito: Difusión.

Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su incipiente carrera y los números comienzan a confirmar que su irrupción en la élite del tenis mundial no responde a una casualidad. Aunque su participación en Roland Garros terminó prematuramente con una derrota en primera ronda frente al ruso Andrey Rublev, el peruano puede presumir de un dato que refleja el enorme salto competitivo que ha experimentado durante esta temporada: posee un historial favorable frente a cinco de los ocho tenistas que alcanzaron los cuartos de final del Grand Slam parisino.

La eliminación en París llegó apenas unos días después de una de las semanas más importantes de su trayectoria profesional. En Hamburgo, Buse conquistó el primer título ATP de su carrera tras una campaña memorable que exigió un importante desgaste físico y mental. El esfuerzo acumulado terminó pasando factura en Roland Garros, donde se encontró con un rival de jerarquía como Rublev desde el inicio del cuadro.

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Sin embargo, el torneo francés dejó una sensación inevitable entre quienes siguen de cerca la evolución del peruano. El camino hacia las rondas decisivas lució más accesible de lo habitual debido a la ausencia de los tres mejores jugadores del ranking mundial en la tercera ronda, una circunstancia poco frecuente en un Grand Slam y que abrió oportunidades para numerosos tenistas.

El tenista peruano se lució con un sensacional 'passing shot' para llevarse el segundo set del partido. (Video: ESPN)

Más allá de las especulaciones, lo concreto es que Buse ya ha demostrado sobre la cancha que puede competir de igual a igual contra varios de los protagonistas del circuito. Su registro frente a los actuales cuartofinalistas de Roland Garros es una prueba contundente de ello, dato que ha sido compartido por el portal ’DECISIVO - Tenis Perú’.

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El peruano presenta un sólido 2-0 frente al italiano Matteo Berrettini, a quien derrotó tanto en Río de Janeiro como en Marrakech durante la presente temporada. También registra triunfos sobre el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli, ambos obtenidos durante su inolvidable recorrido hacia el título en Hamburgo.

La lista continúa con el brasileño Joao Fonseca, una de las mayores promesas del tenis sudamericano, a quien superó en Río de Janeiro. Asimismo, cuenta con un antecedente favorable frente al español Rafael Jódar, al que derrotó en el ITF M25 de Vic en 2024.

Ignacio Buse y el dato sobre los cuartofinalistas de Roland Garros. Crédito: X DECISIVO - Tenis Perú.

De los cinco nombres mencionados, cuatro fueron vencidos por Buse durante este mismo 2026, una estadística que evidencia la velocidad con la que el peruano ha escalado posiciones y ganado respeto dentro del circuito profesional.

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A preparar la gira en césped

Tras concluir su participación en Roland Garros, Ignacio Buse centrará ahora todos sus esfuerzos en la temporada sobre césped, una superficie que representa un desafío completamente distinto respecto a la arcilla donde ha conseguido gran parte de sus mejores resultados.

Dentro de esa planificación, el peruano ha decidido no disputar el ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, certamen neerlandés que tradicionalmente abre la gira sobre hierba. La medida busca administrar las cargas físicas acumuladas durante las últimas semanas y permitir una adaptación progresiva al nuevo escenario competitivo.

Ignacio Buse (57°) en el listado oficial del 'main draw' de Wimbledon 2026.

Su presencia en la semana del 8 al 14 de junio dependerá de las listas de ingreso del ATP 250 de Stuttgart. Actualmente necesita varias bajas para acceder directamente al cuadro principal, por lo que todavía no existe certeza sobre su participación en Alemania. Si no consigue una plaza, aprovechará esos días para continuar trabajando tanto en el aspecto físico como en los ajustes técnicos que exige el césped.

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Posteriormente, Buse intentará abrirse paso en dos de los torneos más prestigiosos de la gira previa a Wimbledon: los ATP 500 de Queen’s y Halle. En caso de no ingresar directamente a alguno de esos cuadros principales, disputará la fase clasificatoria de Queen’s para asegurar competencia al máximo nivel.

La preparación culminará en el ATP 250 de Mallorca, programado para la última semana de junio. Allí podría partir como cabeza de serie, una condición que reflejaría el extraordinario crecimiento que ha experimentado durante esta temporada y que alimenta la ilusión de verlo llegar a Wimbledon como uno de los nombres emergentes del circuito masculino.

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