Tommy Portugal y su hija Mafer se reconciliaron: “Hablamos y nos pedimos disculpas”

¡Hicieron las paces! Tommy Portugal y su hija Mafer pudieron conversar en persona para hablar de sus diferencias y pedirse disculpas. Así lo hizo saber la joven a través de sus redes sociales. Y es que, ambas figuras protagonizaron una polémica el pasado mes de agosto cuando la cantante decidió presentarse en el programa de Magaly Medina pidiendo ser reconocida por el cumbiambero.

Tras ello, el cumbimabero y su primogénita se realizaron una prueba de ADN, que dio como resultado la confirmación de que son padre e hija. Aunque muchos creyeron que a raíz del examen iban a mejorar su relación, el pasado mes de setiembre el artista nacional confesó que dejó de hablarle a Mafer, pues estaba esperando que las cosas se calmen un poco.

Todo parece indicar que el momento tan esperado llegó y Tommy Portugal se reunió con Mafer Portugal para limar asperezas. La exparticipante de ‘La Voz Perú' utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar que ambos reflexionaron sobre sus errores. Si bien, no precisó la fecha exacta en que conversaron en persona, señaló que los dos pondrán de su parte para tener un mejor vínculo.

“Ya hablamos en persona y, a pesar de que ambos nos hemos pedido disculpas, sabemos que las cosas se arreglan con el tiempo y solo si ambos ponemos de nuestra parte. Solo si Dios quiere, las cosas irán mejorando”, respondió Mafer Portugal a un usuario que le preguntó acerca de su relación con el cantante de cumbia.

Recordemos que, la última vez que Mafer Portugal se refirió a Tommy Portugal fue para expresar su tristeza al enterarse que él no fue a recoger la prueba de ADN que se realizaron. “El silencio dice más que todas las palabras del mundo. Ni siquiera fuiste capaz de recoger el sobre del ADN. Wow, no sabes cómo me ha dolido enterarme de esto. Nunca necesité de ti, y nunca lo haré”, escribió el último 20 de setiembre.

Tommy Portugal culpó a Magaly Medina del conflicto con su hija

Tommy Portugal acusó al programa ‘Magaly Tv: La firme’ de ser los culpables de su desunión familiar. Esto sucedió cuando el cantante se presentó en el programa ‘La Gran Estrella’ de Gisela Valcárcel el pasado 17 de setiembre. “Hemos llevado una bonita relación hasta que hace poco tiempo pasó un problema, ella se dejó mal influenciar por un programa de televisión que bueno, en vez de unir desune, pero bueno, yo estoy esperando que pase el tiempo, que Dios ponga todo en su lugar y espero conversar con ella en privado y solucionar todo eso”, dijo.

Al escuchar sus palabras, la popular ‘Señito’ no dudó en enviarle un mensaje de reflexión a la hija del cantante de cumbia, para que considerara hablar con su padre y solucionen sus problemas. “Quiero saludar a Mafer, que todos los hijos tenemos el derecho de saber y poder reconocer quienes son nuestro padres. Estoy segura Mafer que eres una persona amada, estoy segura que en algún momento que tú y tu papá van a poder tener un encuentro íntimo, como deben de ser los encuentros, en el que tú hables, él hable y puedan seguir el camino”

