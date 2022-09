Tommy Portugal confiesa que dejó de hablar con su hija mayor: “Ha perjudicado mi carrera, mi imagen”

Tommy Portugal y su hija mayor dejaron de hablarse. (Instagram)

Tommy Portugal vive uno de los mejores momentos de su vida personal tras pedirle la mano a su novia Dayana Córdova, quien en estos momentos se encuentra embarazada del cumbiambero. Asimismo, hace poco regresó de una gira que realizó por Europa, donde fue recibido con los abrazos abiertos por las colonias peruanas.

Debido a la buena situación que atraviesa, el cantante de cumbia aceptó reforzar a uno de los participante de ‘La Gran Estrella’, programa que busca a nuevos talentos y que es conducido por Gisela Valcárcel.

Sobre su presencia en este programa, Tommy Portugal confesó sentirse bastante nervioso, especialmente porque sabe que es una competencia y que al participante al que va a apoyar puede terminar fuera de carrera.

“Siempre hay un poquito de nervios porque, de todas maneras, es una competencia, y aunque yo he venido a apoyar, siempre hay una responsabilidad”, comentó en una entrevista con América Tv.

De otro lado, el cantante de cumbia se refirió a los ataques que recibió por el escándalo que protagonizó al lado de su hija biológica María Fernanda Veliz, quien aseguró en ‘Magaly Tv: La firme’ que el artista no le daba la atención que necesitaba, además que no la ha querido reconocer legalmente debido a que no quería realizarse la prueba de ADN.

Sobre este tema, Tommy Portugal confesó que hasta la fecha no se ha puesto en contacto con su primogénita para solucionar los temas que tienen pendientes, pues se encuentra esperando que las cosas se calmen un poco más para establecer contacto con ella y así solucionar lo que tienen pendiente.

“Hasta el momento, después de lo que pasó, sinceramente, no hemos hablado, y hay cosas que tenemos que solucionar, se han dicho varias cosas que no son ciertas, que me han perjudicado como persona, han perjudicado mi carrera, mi imagen. Estoy seguro de que el tiempo va a poner todo en su lugar, estoy esperando que las cosas se calmen y se solucionen”, comentó.

Para cambiar de tema, el cumbiambero habló sobre su reciente compromiso, pues durante su viaje a Europa le propuso matrimonio a su actual pareja, Dayana Córdova. Ella en estos momentos se encuentra embarazada, esperando a su primer bebé.

Tommy Portugal y su hija mayor Mafer Portugal enfrentados

Se refirió al compromiso de Estrella Torres

Tommy Portugal y Estrella Torres tuvieron una larga relación sentimental, por lo que siempre les preguntan para las actividades que ellos realizan ahora que se encuentran separados. Como se sabe, la cantante de cumbia también se casará, aunque todavía no confirma una fecha.

Por este motivo, la prensa le consultó al cumbiambero si estaría dispuesto a ir a la boda de su expareja si en caso lo inviten. “No creo que me inviten (a su matrimonio), pero yo le deseo lo mejor siempre, es una gran persona, ella se merece todo lo mejor. Estoy contento con todo lo que está viviendo, hemos terminado como grandes amigos y ambos nos deseamos lo mejor siempre”.

