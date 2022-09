Mafer Portugal dedica desgarrador post a Tommy Portugal al enterarse que no recogió prueba de ADN

Mafer Portugal se mostró decepcionada de su padre.

La hija de Tommy Portugal usó sus redes sociales para expresarse tan pronto supo que el cantante de cumbia no recogió la prueba de ADN que se hizo hace unas semanas para confirmar su paternidad. Como se recuerda, Magaly Medina se encargó de anunciarlo en la última emisión de su programa. “No los ha querido recibir, tenemos su sobre, lo tenemos aquí en la oficina”, fueron las palabras de la periodista el pasado lunes 19 de septiembre.

La conductora de TV no dudó en despotricar contra Tommy Portugal, resaltando el desinterés que siente por la prueba que se hizo con su hija, pues hasta el momento no ha recogido el sobre.

“En esta vida hay hombres que no son buenos padres, que no nacieron para ser padres, que no tienen las suficientes agallas de ser padres”, indicó Magaly Medina bastante consternada.

Asimismo, señaló que hasta el momento, el sobre del ADN se encuentra en su oficina. “No los ha querido recibir, tenemos su sobre, lo tenemos aquí en la oficina. Se le ha llamado infinidad de veces para entregarle (...) pero no los quiere ver”, explicó Magaly Medina en su programa.

“Nunca necesité de ti, y nunca lo haré”

Estas palabras hirieron tremendamente a Mafer Portugal, quien no dudó en expresarlo a través de su red social. La joven le envió un mensaje al cantante y le resaltó que nunca necesitó de él y tampoco lo necesitará.

“El silencio dice más que todas las palabras del mundo. Ni siquiera fuiste capaz de recoger el sobre del ADN. Wow, no sabes cómo me ha dolido enterarme de esto. Nunca necesité de ti, y nunca lo haré”, indicó Mafer Portugal.

“Las lágrimas que boté y que estoy botando nunca te dolieron ni te importaron. Espero que Dios te llene de bendiciones, lo mereces. No te tengo rencor, espero que puedas estar tranquilo con eso. No quiero tocar más algún tema que tenga que ver con usted”, concluyó Mafer en su red social.

Mafer Portugal dedica desgarrador post a su padre. Instagram

Tommy Portugal habló de Mafer en ‘La Gran Estrella’

Este último 17 de septiembre, Tommy Portugal estuvo en ‘La Gran Estrella’ como artista invitado. Aquí el cantante se refirió a su hija, resaltando que había sido mal influenciada por el programa de Magaly Medina, espacio donde la joven contó por primera vez su historia.

Después de su participación en el espacio de América TV, se dio un tiempo para brindar declaraciones, donde habló nuevamente de su primogénita. El cantante resaltó que espera poder hablar con ella más adelante.

“Ella tiene 21, me enteré cuando ella tenía 13 años. Hemos llevado una bonita relación hasta que hace un poquito tiempo pasó un problema, se dejó mal influenciar por un programa de televisión que en vez de unir, desune”, señaló.

Tommy Portugal culpa a Magaly Tv: La firme por su mala relación con su hija mayor. | América Tv.

