Natalia Salas luego de su primera semana de quimioterapia: “Pensar que es un largo camino, me hizo flaquear”

Natalia Salas viene contando mediante sus redes sociales todo el proceso que sigue para poder combatir el cáncer de mama que le diagnosticaron, hace algunos meses. Desde cuando recibió la noticia de este mal que ha ingresado en su cuerpo hasta el primer día de su quimioterapia. A pesar de ello, no pierde los ánimos y se muestra cada vez más fuerte.

El último 17 de octubre, la actriz acabó con todos sus procedimientos de preoquimioterapias, entre ellas lo primero fue una mastectomía, una operación que consistió en retirar por completo la mama izquierda, luego siguió la menopausia inducida, debido a que su cáncer es de tipo hormonal. Después de todo ello, su cuerpo ya estaba listo para recibir la primera quimioterapia.

En sus historias de Instagram fue compartiendo lo nerviosa que se sentía porque no sabía como iba a reaccionar su organismo; sin embargo, en los siguientes días desapareció de sus plataformas, evidenciando que algo no estaba bien.

Hasta que, el último lunes 24 de octubre, Natalia Salas compartió como había vivido los primeros siete días de su tratamiento. Escribió un extenso mensaje en un post en su red social que no la había pasado bien y le asustó mucho que iba a ser el inicio de un largo tratamiento.

“Una semana... hoy cumplo una semana de mi primera quimio. Ha sido un sube y baja de emociones y sensaciones. Creí que la pasaría peor, pero debo reconocer que la pase mal. Tener la certeza que es el inicio de un largo camino me hizo flaquear”, publicó inicialmente en su mensaje.

Pero de otro lado, comentó que su pareja Sergio Coloma y su pequeño hijo le dieron fortalezas para continuar y seguir luchando contra esta enfermedad.

“¿Pero quién estaba ahí para agarrarme la mano y decirme que todo lo íbamos a lograr? Mi Chejo Coloma. Gracias amor mío. Gracias, gracias, gracias. Leandro y tú hacen que todo valga la pena”, siguió con el mensaje.

¿Cuánto tiempo será su tratamiento?

La exconductora de ‘América Hoy’ compartió los detalles de su tratamiento el último mes de septiembre, ella indicó que de acuerdo a su médico oncólogo, tiene que recibir quimioterapia, radio terapia y pastillas. “¿Cuántas de cada una? no lo sé. Las quimios no me dijeron, las radioterapias un promedio de 20 y pastillas, el mastólogo, me dio a entender que eran 10 años”, puntualizó.

Natalia Salas celebra que su participación en AFHS fue tendencia

La aparición de Natalia Salas como ‘Andrea Aguirre’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue tendencia en Twitter, ya que los seguidores de la serie nacional celebraron su corto regreso. La actriz ha sabido ganarse el cariño de los fanáticos de la producción nacional con su personaje bastante peculiar y de gran personalidad, quien fue una de las primeras enamoradas de Joel Gonzales cuando terminó su relación con Fernanda de las Casas.

En el capítulo 81, Andrea Aguirre recibe una llamada del popular ‘Niño cara de pez’, quien se encontraba buscando a sus exparejas para saber si aún lo aman y si podrían iniciar una relación con él. Ante ello, la joven que sufrió mucho por el amor de Joel demostró que sigue siento muy intensa y contradictoria con sus palabras, por lo que quedó descartada para el integrante de los Gonzales.

Natalia Salas se mostró muy contenta de volver a las grabaciones con el elenco que compartió hace más de 9 años y celebró que su personaje haya generado gran revuelo en las plataformas digitales.

“Ha sido delicioso hacer esta escena (...) Andrea de Al Fondo Hay Sitio se volvió tendencia en Twitter. Un amigo me pasó ese día y había como 44 mil tuits al respecto y yo decía: ‘¿Qué? ¿Qué está pasando?’. Me decían que me quedara en la serie”, comentó para ‘América Espectáculos’.

Por su lado, el actor Erik Elera utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir su emoción por el retorno de su colega. “Eres lo máximo, Natalia Salas. Siempre es un gusto y motivo de alegría verte”, escribió el también cantante.

