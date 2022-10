Erick Elera quiere que Natalia Salas tenga más escenas en ‘Al Fondo Hay Sitio’. (América TV)

El regreso de Natalia Salas a ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha sido de los más comentados en los últimos días y Erick Elera no ha dudado en opinar sobre el retorno de ‘Andrea Aguirre’ señalando que espera ver más escenas de ella. Y es que, la actriz le da vida a una de las primeras enamoradas que tuvo Joel Gonzales cuando terminó su relación con Fernanda de las Casas.

En el capítulo 81, Andrea Aguirre recibe una llamada del popular ‘Niño cara de pez’, quien se encontraba buscando a sus exparejas para saber si aún lo aman o están dispuestos a salir con él y en un futuro iniciar nuevamente una relación. Ante ello, la joven que sufrió mucho por el amor de Joel demostró que sigue siendo muy intensa y contradictoria con sus palabras, por lo que quedó descartada para el integrante de los Gonzales.

Durante una entrevista para las cámaras de ‘América Espectáculos’, Erick Elera contó que se encontró con Natalia Salas en los camerinos del set cuando terminó de actuar. Según el actor, cada uno grabó sus escenas por separado, pese a que en el episodio se ve que están hablando por teléfono.

“Nos encontramos en maquillaje. Yo terminaba de grabar y ella llegaba para grabar la escena (...) Pareciera que hemos estado de verdad hablando por teléfono, pero no ha sido así, pero ahí está la química, la química presente y eso motiva, no solamente a mí, la gente quiere que regrese”, dijo el artista.

Asimismo, indicó que le gustaría seguir trabajando al lado de su colega. “En esta Joel es el que se espanta y le corta, dice descartada, pero de repente se les ocurre que venga a tocar la puerta y ya tenemos Natalia y Andrea para rato, eso sería buenísimo”.

Erick Elera contó cómo fueron las grabaciones con Natalia Salas. (Captura)

Cabe mencionar que, Erick Elera ya había expresado su emoción de volverse a ver con Natalia Salas. El actor utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un par de fotografías al lado de la también cantante en el camerino del canal de Pachacamac y le dedicó un tierno mensaje. “Eres lo máximo, Natalia Salas. Siempre es un gusto y motivo de alegría verte”.

La respuesta de Natalia Salas no se hizo esperar y comentó una jocosa frase. “Del amor y las toxicidades. Increíble verte, amigo”, escribió junto a emojis de carita riendo. Hasta el momento, no se sabe si ‘Andrea Aguirre’ continuará en los próximos capítulos de la novena temporada.

Natalia Salas ya quería regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’

En más de una ocasión Natalia Salas indicó que quería regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’, ella declaró para El Popular que sería muy difícil decirle que no a la serie debido al éxito que ha tenido en los últimos años. “Así es, ojalá me convoque la producción; como repito, sería algo hermoso. Sé que algunos de los personajes históricos ya aceptaron y creo que nadie de los que estuvieron dude en decir sí ante el llamado”.

Además, indicó que vivió momento inolvidables gracias a este personaje. “En mi vida artística tengo un antes y un después desde que entré a la serie (”Al fondo hay sitio”). Llegué por tres meses y me quedé tres años. Me pasaron cosas extraordinarias. Literalmente, la serie es un fenómeno, con récord de sintonía. Con ellos hice circo, giras no solo en el Perú y el exterior. Hasta ahora la gente me reconoce; es más, muchos no saben mi nombre, piensan que me llamo Andrea”, dijo la actriz.

‘Al Fondo Hay Sitio’: así fue el regreso de Andrea Aguirre interpretado por Natalia Salas. | América Televisión.

