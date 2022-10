Elías Montalvo trolea a Rodrigo González al regalarle disfraz de mucama. | Amor y Fuego.

Tras haber finalizado su relación sentimental con su novio mexicano, Elías Montalvo volvió al Perú y ha empezado a trabajar promocionando diferentes eventos que se realizarán en Lima por Halloween.

Es así que llegó hasta el programa de ‘Amor y Fuego’, el cual es conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde anunció que estará al lado de Alexandra Méndez y Vanessa López para el desfile de Giancarlo Cossio el día 31 de octubre en el Plaza Arena del Jockey Club del Perú.

Asimismo, Elías Montalvo aprovechó su aparición en el programa para hacerle un regalo a los conductores del magazine de Willax Televisión. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ les llevó un disfraz, sorprendiendo a ‘Peluchín’, quien nunca imaginó que era lo que había dentro.

Gigi Mitre fue la primera en abrir su regalo y resaltó que era un disfraz de ‘Gatúbela’, un popular personaje de DC Comics que en películas es la pareja de ‘Batman’. La compañera de Rodrigo González se mostró bastante agradecida, mientras que la figura de Willax Televisión se sorprendió por lo que recibió.

La reacción del conductor de ‘Amor y Fuego’ se hizo evidente al ver que el disfraz que le habían dado era de mucama, pues esperaba algo que vaya acorde a su personalidad, por lo que le reclamó a Elías Montalvo y le señaló que dicho traje era para mujer.

Por su parte, el exchico reality se defendió y señaló que con dicho disfraz podría sorprender a su pareja o cumplir alguna fantasía, a lo que el conductor indicó que no era lo que esperaba, además que no tenía planeado ponérselo.

“Fantasía no sé, me disfrazo de granjero. Pensé que me habías traído algo para mí. Por ahí no voy. Me has traído algo para... bueno... no sé”, fue lo que comentó el presentador antes de pasar a otro tema.

Rodrigo González molesto con su producción. (Difusión)

Elías Montalvo explicó por qué terminó su relación

Después de este gracioso momento al lado de Rodrigo González, el conductor de ‘Amor y Fuego’ le consultó al exintegrante de ‘Esto es Guerra’ cuáles fueron los motivos por el que terminó con su pareja, pues hasta se había mudado a México para estar al lado de él.

De acuerdo a lo que comentó el exchico reality, las diferencias en sus personales provocó que ellos se fueron alejando poco a poco, hasta que un día se pelearon y su pareja decidió botarlo de su casa, eso provocó que Elías Montalvo toma la decisión de no volver más con él.

Asimismo, al poco tiempo, el exsaliente de Peter Fajardo contó que descubrió que su expareja estaba utilizando ‘Grinder’, aplicación que usan los homosexuales para conocer citas y conocer nueva gente.

