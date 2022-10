Kevin GG y Mario Colomina, el escándalo de los youtubers españoles en Perú: traiciones y denuncias detrás de su amistad

Youtubers españoles ponen al descubierto la crisis que vivían en su amistad y por qué se separaron.

En julio del año 2019, y desde España, el creador de contenidos Kevin GG inició una nueva secuencia en su canal de YouTube en la que probaba nuestra comida peruana. Este primer acercamiento al país se hizo viral en Internet, generando que continuara con estas grabaciones con sus reacciones que atrajeron a cientos de seguidores a la plataforma.

El visitar Perú no se quedó en un anhelo. Para iniciar su aventura en tierras incas sumó al equipo a su mejor amigo, Mario Colomina, quien rápidamente se convirtió en el otro rostro de su canal. En tres oportunidades recorrieron los principales destinos turísticos, además de estar cerca a la gente, y junto con ellos, conocer más sobre nuestra cultura.

Los medios de comunicación siguieron sus pasos, haciéndoles reportajes, invitándolos a programas en vivo y a espectáculos en teatros. Una acogida que quizás nunca imaginaron recibir, pero que se ganaron poco a poco.

Escándalo en YouTube

Ya con miles de suscriptores en YouTube, el dúo de creadores expuso que algo no andaba bien en su amistad cuando se conoció que Kevin GG había hecho un viaje a nuestro país solo y sin su fiel compañero de viajes. Sumado a esto, los fans preguntaban si se habían separado durante las transmisiones en vivo y mensajes por redes sociales. Para acabar con los rumores, Colomina dio el primer paso y publicó un video donde describió su verdad, resaltando traiciones y mentiras de su colega.

En su primer discurso precisó que se encontraba endeudado por costear los viajes y su estadía, ya que nunca vio algún tipo de beneficio económico. Incluso, comentó que no tomó a bien cuando le dijo que consiguió un trabajo lejos de Internet. “Me culpó de haberle robado y traicionado por abrir mi propio canal de YouTube. Me he cansado de recibir ordenes”, comentó al defender su nuevo comienzo.

“Esa persona que va diciendo por ahí que, el que ama a Perú va a estar en Perú, quiero decirle que sí, es muy fácil decirlo cuando eres egoísta y te quedas con todo el pastel para ti”.

La respuesta de Kevin GG

El youtuber, que actualmente se encuentra en Lima, compartió su respuesta a la serie de acusaciones donde lo señalaban como un hombre egoísta y que no compartía logros ni ganancias con su equipo. El plan era recorrer el país en compañía de su mejor amigo, o como así lo consideraba hace un tiempo. En agosto de 2022, y después de colaborar por varios meses, se enteró que a Mario no le agradaba su idea, adjuntando que esa posición pudo tomar al extrañar a su familia en España.

Sobre un supuesto acoso que cometió contra su colega, este detalló que no podía calificarlo de esa manera, tomando en cuenta que solo quería comunicarse para conocer por qué se apartó de él sin darle explicaciones, sumando el hecho de que trabajaban juntos.

“Lo que yo entiendo, y me duele mucho decirlo, es que él quería plata sin arriesgar ni un centavo. No entendía cómo una persona que consideraba mi mejor amigo no me hablara. Simplemente se apartó de mi vida sin darme explicación. He tratado de hablar la verdad pese a las acusaciones hacia mi persona, que sigo pensando que es grave”, sentenció.

Desmintió el hecho de que sean una empresa con sociedad compartida, ya que el financiamiento lo hacía él, preocupándose por la alimentación, viajes y estadía. Antes de mencionar que no volverá a hablar del tema, indicó que recibió más de tres denuncias en YouTube para que retirara publicaciones donde aparece con Mario.

Los seguidores de su canal -quienes han seguido su recorrido en Internet- evidenciaron que Kevin Gonzales no notó las señales de lo mal que estaba la amistad. Este acusó a Colomina de compartir contenido sin avisar o usar imágenes con él cuando ni le respondía sus mensajes.

