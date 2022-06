Youtuber español organiza pollada con su pichanga en Lima Norte y es un éxito

El youtuber Kevim GG se ha enamorado del Perú y de su gastronomía. (Captura: YouTube)

A pesar que a veces alrededor del mundo la comida peruana pueda no ser valorada en su real dimensión por gente que desconoce nuestra idiosincrasia, lo cierto es que son muchos más los que caen rendidos ante nuestro arte culinario en todas sus variantes.

Ese parece ser el caso del famoso youtuber español Kevin Gonzales y su compañero de aventuras Mario Colomina quienes estuvieron en nuestro país una vez más para organizar una de las actividades que más nos representan por ser, no solamente, un motivo para degustar nuestra comida sino que sirve para ayudar económicamente al organizador.

Hablamos de la tradicional pollada. Pero los visitantes no solo organizaron una, además terminaron la actividad jugando una clásica pichanga. Todo esto ocurrió en el distrito de Los Olivos.

Por medio de un video en su cuenta de YouTube, Kevin GG y Colomina agradecieron a todos sus seguidores por haber llegado a la increíble cifra de 600 mil suscriptores.

Este fue el pretexto principal para que compartieran su felicidad invitando el delicioso platillo a algunos amigos y otros influencers que llegaron hasta el lugar para las celebraciones respectivas.

Como se puede ver en el clip, los visitantes se comportaron como buenos anfitriones y no tuvieron inconvenientes en ser ellos mismos los que sirvieron la ensalada, las papas cocidas y las presas de pollo para cada invitado que iba llegando a la reunión. También, como la tradición peruana manda, el platillo iba acompañado de su respectiva bebida gaseosa y su cerveza bien helada.

Pero eso no era todo lo que tenía preparado Kevin GG y su partner, mientras los invitados degustaban su deliciosa pollada, el bailes y las dinámicas se hicieron presentes para alegrar aún más la tarde la fría tarde limeña.

Para cerrar con broche de oro, los asistentes tuvieron la genial idea de jugar una ‘pichanga’, que es la manera coloquial de llamar a un partido de fútbol realizado entre amigos. En Argentina se le llama jugar un ‘picado’.

¿QUIEN ES KEVIN GG?

Hace algunos años ya que Kevin Gonzales decidió abrir una cuenta en la plataforma de YouTube y contar sus experiencias por sus viajes a lugares exóticos del mudo como Nepal, Japón, India, México y otros. Pero su vida dio un vuelco de 180° cuando descubrieron un lugar llamado Perú y toda su cultura.

Desde ese momento le nació el amor por esta tierra y se dedicó a mostrar por sus redes todo lo que iba aprendiendo. Desde jergas, platos, carnavales, programas y hasta cantantes peruanos.

El siguiente paso era el más natural: dejar su natal Barcelona y visitar la tierra del Sol. Desde entonces y cada vez que llega al Perú junto a Mario Colomina, su amigo y camarógrafo oficial, no pierde la oportunidad para visitar restaurantes, huariques de cualquier zona de Lima que les pueda llamar la atención.

A estas alturas ya tiene más de 623 mil suscriptores y muchos peruanos que lo felicitan por dar a conocer un poquito de nuestra comida alrededor del mundo.

“(…) Llevando más de un año conociendo este país hasta llegar el punto de dedicarme por completo a distribuir una de las culturas más maravillosas del mundo. No creo que con mis palabras pueda representar las sensaciones que tengo dentro de mí. Algunos las creerían, otros me tacharían de loco, ¡qué más da! Esto ha sido un proceso largo de buenos y malos momentos y ahora sí por fin, después de tiempo vamos a por ti, Perú. Vamos a aprender y a documentarte para incentivar a todos los que no te conocen visitarte porque mereces la pena Perú”, escribió en sus redes cuando vino al Perú por primera vez.

