Beder Camacho se refirió a las pruebas contra Pedro Castillo: “Ese es mi candado de vida”

Pedro Castillo y Beder Camacho

El exsubsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, decidió pronunciarse acerca del distanciamiento con el presidente Pedro Castillo. En este sentido, dio una entrevista para Panorama, donde aseguró que se fue alejando del jefe de Estado luego de los testimonios que se iban revelando en el cual estaría involucrado al hombre que una vez confío, como también afirmó que todas la información brindada a la Fiscalía sobre ‘el ‘Gabinete en la Sombra’.

“Cuando empezaron a salir estas investigaciones y declaraciones de estas personas, como el caso del señor Fermín Silva que ha denunciado que ha entregado dinero para el señor presidente, una declaración firmada ante el Ministerio Público”, declaró Camacho.

Ante la pregunta de que, si cuenta con pruebas para denunciar al gobierno de Pedro Castillo, respondió con una singular y corta frase: “Como le repito, ese es mi candado de vida”.

Desde otro punto, negó que haya tirado al mar los celulares que tendrían pruebas contra el jefe de Estado. “¿Cuánto cuesta un celular para botarlo al mar? Con pena lo botaría. No soy millonario, no gano 30 mil soles. (...) Ni mío ni de otra persona”, sostuvo ante un ocultamiento de información.

Cámaras de seguridad apagas

Como se recuerda, las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno dejaron de funcionar el día 9 de agosto. El preciso momento que la Fiscalía de la Nación tenía orden de detener a la hija putativa del presidente Castillo, Yenifer Paredes.

Beder Camacho denunció ser víctima de amenazas: “Va a llegar el momento en el que voy a contar la verdad”

De acuerdo con un informe, el jefe de la Casa Militar, José Mariscal, manifestó que ha perdido información de las imágenes de las cámaras. Esto causó sospecha, dado que ese día no se encontró a la menor de las hermanas Paredes en Palacio, pese a que los integrantes del Equipo Especial la seguían días anteriores.

“No, ese día del allanamiento no (habló después). Bueno, yo me voy a acordar cuando esté en el Ministerio Público, ahorita no”, señaló con una sonrisa.

Asegura ser inocente

“No tengo ningún interés de ayudarlo, yo siempre lo he dicho, lo voy a decir hoy mañana y siempre. Yo no he visitado a ningún ministro para pedirle ninguna obra, no me he beneficiado con un sol del país. Por eso no tengo miedo, no he hecho ningún acto de corrupción, de fugarme del país”, mencionó.

Asimismo, aseguró que no tuvo ninguna comunicación con el exsecretario Bruno Pacheco, solo cuando no tenía ninguna restricción. En este sentido, aseguró que no ha cometido ningún delito.

“Yo no he cometido ningún delito, (¿ni siquiera por orden de alguien más?) Eso ya en el fuero judicial se va a ventilar”, sentenció.

Ofrecimientos ilícitos

Beder Camacho reveló que tuvo ofertas de funcionarios públicos y personas externas para realizar actos ilícitos en agravio del Estado. Sin embargo, no habría aceptado en su función como subsecretario.

Detención de Beder Camacho.

“Las veces que las personas me han ofrecido hacer negocios ilícitos perjudicando al estado siempre me he negado. (...) Bastantes personas venían y te hablaban de diferentes obras”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la influencia que tendría la primera dama Lilia Paredes hacia el presidente Pedro Castillo. “La señora Lilia no es tan mediática, bueno creo que ahora está siendo más mediática, está haciendo inauguraciones de obras. Ya le está gustando el poder”, aseguró.

