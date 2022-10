Universitario vs Sport Huancayo: partido reprogramado por sensible fallecimiento de hincha se jugará hoy sin público

Universitario vs Sport Huancayo se jugará a puertas cerradas.

Universitario de Deportes vs Sport Huancayo se jugará sin público en el estadio Monumental. Después de ser suspendido ayer por la muerte de un hincha ‘merengue’ en la tribuna norte, el duelo por el Torneo Clausura se llevará a cabo hoy a puertas cerradas. Así lo anunció la ‘U’ a través de sus redes sociales.

En primera instancia, Jean Ferrari, administrador del club de Ate, señaló, en diálogo con GOLPERU, que el partido estaría permitido el ingreso de los fanáticos, los cuales podrían utilizar sus mismas entradas.

No obstante, al parecer, las autoridades no dieron las garantías para el espectáculo deportivo y el compromiso entre ‘cremas’ y huancaínos, que se realizará este lunes 24 de octubre a las 20:00 horas, no podrá contar con la presencia de los fanáticos.

Universitario anunció que partido con Sport Huancayo se jugará a puertas cerradas.

Asimismo, la ‘U’ reveló que pasó con los boletos para dicho cotejo. “En el transcurso del día, Teleticket enviará un mail a todos los hinchas que asistieron al partido de ayer para brindar información acerca de las entradas”, escribió en su cuenta de Twitter.

La respuesta de los fanáticos de Universitario no se hizo esperar, quienes pidieron que un porcentaje del ingreso de las entradas sea para la familia de Álvaro Zevallos, hincha que falleció por un paro cardíaco en el estadio Monumental, la cual no cuentan con los ingresos para la sepultura.

Muerte de fanático de la ‘U’

El fútbol peruano se encuentra de luto por el sensible deceso de un simpatizante de Universitario de Deportes, quien se desmayó en la tribuna norte y fue cargado en brazos por un compañero hasta la ambulancia, donde llegó sin vida.

Álvaro Zevallos, era el nombre del hincha que perdió la vida al minuto 30 del partido con Sport Huancayo. De acuerdo a información de su primo, Carlos Cuya, el cual también se encontraba en el Monumental, pero en sur, el joven de 19 años asistió junto a unos amigos y sufría del corazón.

También se pudo conocer que él viajó de Mala solo para alentar a los ‘merengues’. Por ese motivo, el periodista Erick Osores, en el programa Equipo F de ESPN, destacó el amor por su equipo y sostuvo que simboliza al buen hincha peruano.

A raíz de la muerte del fanático, la Liga 1 dispuso que, en lo que resta de la fecha 18, se realice un minuto de silencio en su homenaje. Esta iniciativa ya se puso en marcha y tuvo como primer escenario, el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, donde se llevó a cabo el Cienciano vs Carlos Stein.

Esto ocurrió antes del pitazo inicial, del partido entre Cienciano y Carlos Stein por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

El lamento de ‘Puma’ Carranza

José Luis Carranza, ídolo de Universitario, habló con la prensa sobre la lamentable muerte del hincha ‘crema’ en el estadio Monumental. El rostro del ‘Puma’ denotaba la magnitud del suceso.

“Eso es lo que más duele (que el fanático sea joven), es una pena, es lamentable porque la familia está esperando que venga el chico, alegre o no, pero disfrutando lo que más nos gusta, el fútbol. No (conversó con los familiares), solo estuve hablando con los dirigentes y personas encargadas”, respondió el exfutbolista.

Puma Carranza lamentó muerte de fanático de la 'U'.

Jugadores publicaron sentido mensaje

Los futbolistas de Universitario como es el caso del capitán José Carvallo, Piero Quispe, Aldo Corzo, Alexander Succar, Nelinho Quina y entre otros, le desearon descanso eterno a Álvaro Zevallos a través de sus cuentas de Instagram.

SEGUIR LEYENDO