“Simboliza al buen hincha peruano”: Erick Osores y su afligido mensaje por muerte de fanático de Universitario

Erick Osores habló sobre el fallecimiento de joven hincha en Universitario vs Sport Huancayo, que se realizó el estadio Monumental

Fanático ‘crema’ perdió la vida en Universitario de Deportes vs Sport Huancayo por Liga 1. El periodista Erick Osores se mostró afligido por el suceso en el estadio Monumental y abrió su programa en ESPN con sentido mensaje. “Él simboliza al buen hincha peruano”, exclamó el comunicador.

“No queremos empezar sin rendir homenaje a Álvaro, fanático de Universitario, él no es jugador, ni es protagonista de los estelares del fútbol, pero si lo es parte de los que componen el fútbol”, arrancó en Equipo F.

“Alvarito nos dejó y quiero decir unas cuantas cosas de él. Este muchacho se cruzó la ciudad para ver a Universitario, si hay un simbolismo del hincha es este porque vino desde Mala, viajó interprovincialmente por dos horas para ver a su club”, agregó.

“Si eso no significa que este personaje no entra en la historia de los hinchas de Universitario no le encuentro lógica. Yo creo que sí, simboliza el fanatismo de un hincha por el amor a sus colores. Él simboliza al buen hincha peruano, al que acompaña y quiere a su equipo”, finalizó.

La muerte de Álvaro Zevallos

Todo inició, según personas que estuvieron en el estadio Monumental, previo al gol de Piero Quispe. El hincha que tenía el nombre de Álvaro Zevallos se desmayó en la tribuna norte y los fanáticos comenzaron a pedir auxilio a las autoridades.

El joven de 19 años fue atendido rápidamente por los médicos, quienes no pudieron hacer mucho por reanimarlo. La lamentable noticia fue confirmada durante la transmisión de GOLPERU, el simpatizante de la ‘U’ perdió la vida.

A la espera de la decisión de las autoridades, los jugadores de Universitario y Sport Huancayo permanecieron en el gramado y sus rostros reflejaban la gravedad de lo ocurrido. Finalmente, se comunicó que el compromiso se suspendió.

A los 30 minutos, el duelo tuvo que ser cancelado por obvias razones en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU).

Causa de la muerte de hincha de la ‘U’

Según GOLPERU, todo se debió a un paro cardíaco. Asimismo, un familiar de Álvaro Zevallos, que se encontraba en el Monumental, pero en la tribuna sur, confirmó que él padecía de problemas en el corazón. Este mismo se movilizó para reconocer el cuerpo de su primo.

La reacción de periodistas de GOLPERU

Los encargados de la transmisión del encuentro por Liga 1 se mostraron muy consternados con el fallecimiento de Zevallos. “Qué terrible momento, por Dios”, manifestó uno de los panelistas, mientras que otros pedían la cancelación del compromiso. “Es una pérdida de un ser humano, va sobre cualquier espectáculo”, enfatizó Roberto ‘Titín’ Drago.

Partido reprogramado

Debido al lamentable hecho, el partido por la jornada 18 entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo fue reprogramado. Ahora se llevará a cabo este lunes 24 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Monumental. Esto fue confirmado por Jean Ferrari, administrador del club ‘merengue’, el cual también agregó que será con público y los fanáticos podrán asistir con su misma entrada.

Minuto de silencio por Álvaro Zevallos

La Liga 1 emitió un comunicado donde le dio las condolencias a la familia de Álvaro Zevallos y anunció que habrá minuto de silencio en los partidos restantes de la fecha 18 del Torneo Clausura.

Así fue como a poco del pitazo inicial de Cienciano vs Carlos Stein, se enmudeció el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco, para rendir homenaje al hincha de Universitario de Deportes.

Esto ocurrió antes del pitazo inicial, del partido entre Cienciano y Carlos Stein por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

