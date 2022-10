Lamentable: hincha de Universitario murió durante partido ante Sport Huancayo, confirmaron en GOLPERU

Terribles momentos en pleno partido de Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1. (Video: GOLPERU).

Universitario de Deportes se medía en condición de local frente a Sport Huancayo en un cotejo correspondiente por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Desde el inicio, los dos equipos se mostraron dispuestos a ir en busca de la victoria y hubo ataques por ambos lados. Fue así como los ‘cremas’ pudieron adelantarse en el marcador por intermedio de Quispe. De repente, de acuerdo con la transmisión, hubo un suceso lamentable que se llevó a cabo y es el fallecimiento de un hincha en pleno encuentro.

Todo empezó cuando el reportero de la cadena GOLPERU, Javier Sáenz, había dado a conocer a los 25 minutos del primer tiempo sobre un desvanecimiento de un aficionado en la tribuna. Según el periodista, los paramédicos se acercaron de manera inmediata para socorrerlo y llevarlo a la ambulancia para que sea atendido. No obstante, no hubo reacción por parte de la persona, pese a los constantes intentos para reanimarlo. Entre masajes cardíacos, uso del desfibrilador, etc, buscaron que el afectado pueda tener una inmediata recuperación, aunque, tristemente, esto no se pudo concretar.

Después de ello, de acuerdo con el otro reportero, Sergio Moreno, los dirigentes y los abogados de la entidad ‘merengue’ se trasladaron al lugar de los hechos para intentar encontrar una manera de ayudar en medio de un momento muy duro para el fútbol peruano.

El mismo Javier Sáenz, luego de unos minutos de que indicó sobre los intentos de reanimar al fanático, que responde al nombre de Álvaro Zevallos, confirmó su deceso. Evidentemente, para los encargados de la transmisión fue una noticia complicada de digerir y apenas pudieron continuar comentando sobre lo que acontecía en el mismo partido, que hasta ese momento no se paralizaba. Asimismo, conforme a lo explicado, los intentos por salvarle la vida fueron hasta más no poder, pero todo se dio de manera rápida y ocurrió lo que nadie quería.

Muy duro lo que pasó en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

Luego de varios minutos sin conocer una resolución final, el cuarto árbitro de la contienda se comunicó con el principal, Augusto Menéndez, para que suspenda las acciones, en una cuestión más humana que de reglamento. En eso, el colegiado se reunió con los comandos técnicos de ambos elencos para indicarles sobre su decisión. Posteriormente, fueron los capitanes, José Carvallo y Ricardo Salcedo, quienes recibieron la desgarradora noticia y acordaron la suspensión del compromiso.

Partido suspendido

Según la información brindada por las autoridades encargadas del partido, la reanudación se llevará a cabo este lunes 24 de octubre a las 20:00 (hora peruana). En ese sentido, es importante mencionar que el juego se detuvo a los 30 minutos del primer tiempo.

Universitario en Torneo Clausura

Universitario de Deportes dejó escapar la opción de pelear por el Torneo Clausura. Esto se dio luego de los empates seguidos ante Sporting Cristal y Alianza Atlético. Si bien tuvo un inicio bastante irregular, con el transcurrir de los cotejos, el técnico Carlos Compagnucci supo encontrar un once fijo que pudo conseguir cinco victorias (cuatro al hilo) en seis duelos. No obstante, la regularidad mostrada por sus competidores, Sporting Cristal y Alianza Lima, fue muy contundente para seguir en la lucha hasta las últimas jornadas.

Además del encuentro ante Sport Huancayo, el combinado ‘estudiantil’ tiene otro enfrentamiento. Será en la última jornada del segundo certamen del año ante UTC en Cajamarca. Esto se dará el domingo 30 de octubre en horario por confirmar.

