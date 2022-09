Nicole Favre denunció acoso durante el concierto de Coldplay: “Qué impotencia, estoy con mucha rabia”

Nicole Favre grabó a hombre que intentó besarla. | Instagram

La cantante peruana Nicole Favre, quien recientemente abrió el concierto de Sebastián Yatra en Arena Perú, denunció que fue acosada en el concierto de Coldplay. A través de su cuenta de Instagram, la artista expresó su rabia y enojo, pues lo que se suponía que sería uno de los momentos más emocionantes de su vida, fue arruinado por dos malas experiencias.

“Luego subiré 10000 videos de este espectáculo (de lejos el mejor show y artista que he visto en vivo). Pero primero quiero hablar de lo mierda que es ser mujer. Osea, es increíble ser mujer, pero es una mierda ser mujer con hombres tan asquerosos, machistas y mañosos. Yo nunca he hablado de esto porque no me gusta el morbo. Y no es la primera vez que me pasa pero sí una de las más graves”, empezó la cantante bastante mortificada.

Nicole Fravre señaló que está segura que muchas mujeres se sentirán identificadas con la situación que vivió este martes 13 de septiembre, durante el concierto de Coldplay. Es así como la intérprete de ‘Repítelo’ empezó su testimonio.

“Estoy segura que a todas las mujeres que están leyendo esto también han sufrido algún tipo de acoso. Hoy en el concierto de Coldplay me pasaron 2 de estos acosos. Primero un tipo pegándose por atrás y bueno ya se imaginarán para que (a mi y a una amiga), no quiero ser más específica porque me da asco describirlo. El segundo acoso, otro tipo que me trató de besar y me pareció demasiado irrespetuoso y enseguida reaccioné y saqué mi teléfono y lo empecé a grabar, para que le vean la cara de asqueroso. Y el gran conchudo me empezó a grabar a mi. Casi me voy a los golpes jaja, pero mi amiga me separó y ya me fui”, contó la cantante.

Nicole Favre hico denuncia en Instagram.

La artista confesó que en un principio sintió vergüenza de contar lo sucedido, sin embargo, entendió que es importante que no se normalice este tipo de actos.

“No podemos seguir tolerando este tipo de cosas y mucho menos normalizarlas. Me morí de roche de decirle a la gente con la que estaba (mi primo uno de ellos) porque es difícil hablar estas cosas. Pero no me quiero seguir quedando callada. Por eso en el segundo accidente saqué el teléfono y grabé, que fue lo único que se me ocurrió para defenderme. Yo estaba acompañada, imagínense las mujeres, niñas que están solas. Qué asco, qué horror, qué vergüenza, qué impotencia”, escribió la joven, quien se disculpó por sus expresiones.

“Perdón por mi lenguaje. Estoy con mucha rabia”, concluyó.

Esta denuncia fue acompañada con un video de su supuesto acosador. “Este sujeto trató de darme un beso”, se le escucha decir mientras graba al hombre, quien se hizo el desentendido.

