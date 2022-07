Nicole Favre sobre la industria musical asegura: “Es un mundo en el que hay que tolerar y perdonar mucho”

Nicole Favre cuenta detalles de su nuevo tema "Malas manías".

No cabe duda que Nicole Favre está atrayendo las miradas, así lo confirmó el elogio que recibió de la artista mexicana Danna Paola tras cerrar los premios internacionales de MTV MIAW 2022. Antes de su viaje a las tierras aztecas, la artista peruana conversó con Infobae a propósito de “Malas manías”, tema en el que cuenta con la colaboración de Aczino y Sabino.

Hace un año, tras presentar tus primeros temas, dijiste que los veías como una carta de presentación al público. “Malas manías”, ¿qué Nicole muestra que no vimos antes?

Una nueva faceta mía, un mundo nuevo de Nicole Favre. Una más extrovertida, abierta y libre.

El temor del inicio te impidió ser extrovertida como te quieres mostrar ahora

Siempre he sido tímida. Es como una dualidad y puedo llegar a ser muy insegura, pero es algo con lo que hay que luchar siempre. Hay que salir, si no no estaría aquí o podría pararme en un escenario. Mi vida se ha tratado de vencer esa timidez, dar la cara y salir adelante.

¿Eres de los artistas que prefieren mantener ese temor o de los que quieren deshacerse?

No lo quisiera sentir nunca más. He sentido hasta ganas de vomitar antes de subir a un escenario de los nervios. Pero cuando te paras frente al público es como si nada hubiese pasado, te sientes increíble. Te liberas. Sin embargo, el proceso para llegar hasta ahí es complicado.

¿El ascenso de tu popularidad ha sido de rostro amable?

El mundo de la música es increíble, pero tiene sus cosas difíciles. El camino es complicado, pero sigo aquí porque amo la música y amo lo que hago. Ha sido bien difícil y sigue siendo. Uno se topa con personajes con los que no coincides en la forma de pensar, pero es cuestión de tener la mente y los sentidos abiertos. Es un mundo en el que hay que tolerar y perdonar mucho. Es un proceso.

Nicole Favre en los MTV MIAW 2022. Foto: Instagram

¿Has tenido que callar algo en especial?

Nunca me han pedido que me calle, si lo he hecho en el pasado ha sido más por mis inseguridades y miedos. Siendo figura pública tienes que cuidar mucho lo que dices, pero al final eso se va rompiendo poco a poco a medida que agarras cancha y más seguridad en ti misma. Eso se va rompiendo y eso estoy tratando de transmitir con mi música y las canciones que estoy sacando. Mostrar la faceta de una Nicole más desenvuelta.

A propósito de tu nuevo tema, ¿cuáles son tus malas manías?

Me duermo muy tarde por quedarme horas en Tik Tok. No puedes controlarlo y cuando pestañeas ya son las tres de la mañana. Otra es que soy muy perfeccionista y me pongo terca. Eso hace que los procesos sean un poco más lentos, pero estoy trabajando en eso, así que será una buena manía pronto.

¿Y llega a afectar tu producción musical?

Sí, si en el video hay una toma en la que el color no es exactamente igual al anterior me doy cuenta. A pesar de que me digan que otros no lo van a notar, me meto hasta que quede perfecto y mi equipo me dice que debo soltar un poco más las cosas. Estoy trabajando en eso.

Antes has mencionado que tus canciones tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de “Malas manías”?

Es un tema controversial, pero visto desde un lado divertido. Se trata de los desacuerdos y peleas de pareja. Buscamos abordarlo de manera divertida para que se sienta ligero. Al final el mensaje es que la comunicación lo arregla todo.

