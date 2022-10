Diego Zurek contó cómo lo contactó estafadora para que revenda entradas para el concierto de Daddy Yankee

Diego Zurek contó cómo la contactó estafadora para que revenda entradas para el concierto de Daddy Yankee. | Magaly Tv: La firme.

Diego Zurek fue involucrado de manera indirecta en una red de estafadores, por lo que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ tuvo que salir a defenderse en el programa ‘Magaly Tv: La firme’, indicando que él no tenía idea de que había sido utilizado por Pamela Cabanillas.

Como se sabe, durante el concierto de Daddy Yankee, más de siete mil personas se quedaron con las ganas de ver al ‘Big Boss’ porque las entradas que habían comprado en reventa eran falsas.

Uno de los que estuvo a cargo de la venta de estos boletos en las redes sociales fue el exfutbolista Diego Zurek, quien mediante sus redes sociales promocionaba los tickets que tenía a la mano.

Sin embargo, luego de que estallara este escándalo, el exchico reality tuvo que devolver todo el dinero que había ganado para evitar problemas con la justicia. Asimismo, durante una entrevista con ‘Magaly Tv: La firme’, el deportista contó cómo fue que decidió incursionar en este negocio que roza la ilegalidad.

“Esta chica me escribe vía Instagram y me dice que ya trabajaba con un chico influencer, Cris Valcárcel. Entonces yo voy donde él y le pregunto si es verdad y él me dice que ella le vendió para Juntos en Concierto y que la conocía. Dicho y hecho, ella le vendió entradas para Juntos en Concierto originales y había podido acceder en su momento”, comentó.

Asimismo, al ver que su compañero empezó a comprar y vender las entradas para el concierto del ‘Cangri’, decidió hacer lo mismo sin imaginar que se vería envuelto en un problema legal.

“Él le volvió a comprar para el concierto de Daddy Yankee, con el contrato respectivo y por eso, que si ya le vendió a una persona con un contrato y le ligó para un concierto, es ahí que yo decido confiar en una persona”, sostuvo.

Por su parte, Magaly Medina cuestionó a Diego Zurek por meterse al negocio de la reventa de entradas, pues es una actividad que roza con lo ilegal y que finalmente le trajo consecuencias por no haber previsto que podía pasar algo así.

“Bueno si tu te dedicas a la reventa de entradas, es lógico que este tipo de cosas podría haber pasado, estamos en el Perú, acá todo el mundo intenta ganarse alguito. Yo no entiendo como personas, tú no eres ningún niño, no han podido ver la estafa, o al menos ver que lo que te estaban dando era algo muy legal”, comentó la ‘Urraca’.

(Infobae Perú).

“Al tú decir que te engañaron, otros dos chicos más que están implicados han dicho que los han engañado. Ahora esta chica se encuentra en España y se está librando de un menudo problema, porque esta es una organización tipo piramidal, criminal, que no le ha interesado absolutamente nada con tal de ganar dinero”, añadió.

Finalmente Diego Zurek aceptó su responsabilidad e indicó que tenía que hacerse cargo de sus acciones tras haber perjudicado a otras personas que solo buscaban ver su máximo ídolo.

“Aquí nadie se está tratando de librar del problema, yo he cumplido y pueden verificarlo con vouchers y todo, que he pagado un 90 u 80 % y mañana estoy completando todo. Cualquier ser humano tiene que hacerse responsable de sus acciones”, sentenció.

