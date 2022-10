Diego Zureck: exchico reality sería parte de banda criminal que estafó con entradas falsas para Daddy Yankee

Quién es Pamela Cabanillas, la estafadora de entradas. (Latina)

A pocas horas de iniciarse el penúltimo concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, el pasado martes 18 de octubre, cientos de fans se dieron con la trágica sorpresa de que sus entradas eran falsas. Ante la ola de denuncias en redes sociales, la unidad de investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) actuó en el caso de estafa y dio con la identidad y otros datos de quienes conforman toda una organización criminal.

El informe policial señaló que la líder de este grupo de estafadores es nada menos y nada más que una joven de 18 años de edad que responde al nombre de Pamela Cabanillas, quien un día antes de llevarse a cabo el show del ‘Big Boss’ se fugó con destino a España y con más de 2 millones de soles que habría recaudado con este modus operandi.

Exchico reality involucrado

El último miércoles, la PNP dio a conocer la lista de las 19 personas que pertenecerían a toda esta mafia de venta de entradas falsas. Entre los nombres, figura el de Diego Zurek Gonzáles, el exchico reality de ‘Esto es Guerra’ y exseleccionado nacional que jugó en equipos como San Martín y Sport Boys.

De acuerdo a la investigación, el joven habría participado en las estafas que constaban en vender un mismo boleto hasta más de 300 veces. Las publicaciones que el propio futbolista realizó en sus redes sociales probarían los hechos.

“No esperen a la semana de Daddy Yankee, Bad Bunny, Morat… Guerra avisada no mata gente…”, se lee en la publicación.

Cientos de estafas en el concierto de Daddy Yankee

La Policía Nacional quiso dar con el paradero de la líder de esta organización, sin embargo, se dio con la sorpresa de que la joven fugó a España luego de haber vendido un mismo boleto cerca de 377 veces, con lo que ganó un aproximado de dos millones de soles. Dos de sus compañeros de estafa también fugaron con destino a Colombia.

Según informó el general Manuel Cruz, esta banda criminal ha operado en todos los eventos multitudinarios que se han dado en el país. “Ellos tienen unas entradas que sí son auténticas y han utilizado la información con el QR y el código de barras y, utilizando a influencers, han generado confianza en la población”, dijo.

“Una entrada original con un código QR y una enumeración encriptada que solamente permite el ingreso a una sola persona. Esta misma entrada con el código ha sido vendida a más de 50 personas”, agregó el jefe policial.

Padre de Pamela Cabanillas se pronuncia

‘La República’ logró contactarse con el padre de la joven estafadora y aseguró desconocer el paradero de su hija desde hace algunos meses “debido a problemas familiares”. Asimismo, señaló que no sabía sobre las estafas que su hija estaba cometiendo.

“No tengo conocimiento del paradero de mi hija. Yo estoy separado de su madre y desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado”, manifestó el hombre.

