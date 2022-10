Diego Zurek se pronuncia después de ser vinculado con red de estafa: “Nos eatafaron”

Diego Zurek vinculado en millonaria estafa. | Instagram

Después de ser involucrado en una red de estafa, Diego Zurek usó su red social de Instagram para pronunciarse y defenderse de dichas acusaciones. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fue señalado por vender entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee.

Ante la ola de estafas, la unidad de investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) determinó que se trataría una organización criminal. Además, dio algunos nombre y datos que dieron los cientos de perjudicados a la hora de hacer su denuncia. Entre ellos está el nombre de Diego Zurek.

La policía señaló que el exfutbolista de San Martín y Sport Boys participó en las estafas que constaban en vender un mismo boleto hasta más de 300 veces.

Diego Zurek se defiende

Diego Zurek se pronunció sobre estas acusaciones y aclaró que no es ningún estafador. Al contrario, él también fue perjudicado por estas personas. Además, aseguró que ya está devolviendo el dinero a las personas que confiaron en él y le compraron boletos para el show de Daddy Yankee.

“Para los que me creen un “estafador”... les comento que aquí algunas personas tuvimos que pagar pato por gente de mal vivir y estafadora. Nos venden entradas asegurándolas al 100%. Yo ya he devuelto el 80% del dinero a las personas, ya que yo tengo que poner el pecho por lo que me hicieron a mi. Entre hoy mañana estoy cerrando el tema depositándole a algunas personas más para cumplir con todos al 100%. Aquí subiré de igual manera todos los comprobantes para que vean que de una u otra forma, cumplo yo con pagarle cada centavo a esa gente que con mucha ilusión compró su entrada”, escribió Zurek en su cuenta de Instagram.

Asimismo, se disculpó con los afectados. No obstante, pidió que no lo señalen y que averigüen bien antes de asegurar que es un estafador.

“Lamento lo sucedido. Sin embargo, también deberían informarse bien, ya que a nosotros nos estafaron, nosotros no somos de ninguna red de estafa”, concluyó su mensaje.

En otro momento, también publico una reflexión sobre lo que vive hoy en día. “Cuando te enfrentes a tiempos difíciles, debes saber que los desafíos son para destruirte, son para fortalecerte”, se puede leer en su red social.

Diego Zurek se pronuncia en redes tras ser acusado de estafador. Instagram

