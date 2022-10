Félix Chero culpa al Congreso por los más de 70 cambios ministeriales

Félix Chero cuestionó labor del Congreso con relación a los ministros.

El gobierno de Pedro Castillo ha sido duramente criticado por los constantes cambios en los ministerios. Durante los quince meses de gobierno han sido más de 70 las veces que el jefe de Estado ha nombrado a un nuevo integrante del gabinete y para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, el Congreso comparte la culpa de la situación. Este cuestionó las interpelaciones y censuras que han llevado a cabo.

“La responsabilidad política hay que asumirla. Los errores hay que asumirlos y enmendarlos”, dijo Félix Chero a modo de autocrítica del trabajo del gobierno de turno, pero agregó una pregunta que ha causado sorpresa. “¿Acaso no es cierto que el cambio constante de ministros ha sido como consecuencia de una serie de actos de interpelación y de censura? ¿Acaso no es verdad eso?”, dijo a Exitosa Noticias.

Para el titular del Minjus, el presidente Pedro Castillo no ha designado ministerios a personas que no cumplan con los estándares por lo que criticó los cuestionamientos del Parlamento a las decisiones del mandatario. “¿Acaso el Congreso no es quien ha dado una ley de idoneidad para designar ministros y funcionarios? ¿Cuándo hemos designado a alguien que no reúna esos estándares?”, agregó.

La ministra de Cultura indicó que el Estado debe seguir las recomendaciones del Centro del Patrimonio Mundial para preservar Machu Picchu. (Andina)

Cabe recordar que no han sido pocos los ministros cuestionados. Al inicio de su gobierno, Pedro Castillo nombró a Iber Maraví como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Su presencia fue cuestionada por su pasado por lo que tuvo que nombrar a Betssy Chávez. Sin embargo, esta fue censurada por el Congreso. Meses después regresaría al gabinete de Aníbal Torres como ministra de Cultura.

Hernán Condori generó rechazo a las pocas horas de su juramentación. Las redes sociales dieron cuenta de videos en los que el nuevo ministro de Salud promocionaba un producto que no contaba con el respaldo científico ni médico. Este llegó a decir que el producto que promocionó contaba con autorización de la FDA, pero esto fue desmentido por la propia empresa que elaboraba el líquido en cuestión.

Asimismo, Juan Silva, el hoy prófugo de la justicia, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones. Una tesis fiscal lo señala como integrante de una organización criminal que estaría liderada por el propio presidente Pedro Castillo. Silva ingresó al MTC tras la toma de mando de Pedro Castillo y a pesar de los constantes pedidos de su retiro se mantuvo hasta el 28 de febrero de este año.

Castillo contra el Congreso

Mensaje a la Nación de Pedro Castillo Terrones. TV Perú

El presidente de la República brindó un mensaje a la Nación la noche del miércoles 19 octubre para criticar la labor del Ministerio Público que días atrás presentó una denuncia constitucional en su contra. Este dejó entender que existe un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Congreso para desprestigiarlo y finalmente retirarlo del cargo, acto que llamó como una “nueva modalidad de golpe de Estado”.

El jefe de Estado apareció rodeados de todos sus ministros de Estado, con excepción de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. En su discurso, señaló que la Nación atraviesa momentos difíciles. “Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación ante el Congreso en mi contra. Denuncia inconstitucional e ilegal sin fundamentos y que carece de toda corroboración y pruebas objetivas”.

Criticó la asombrosa celeridad con la que se dio esta denuncia y dijo que se suma a la abierta exhortación que la fiscal de la Nación hizo al Congreso de la República al decirles en su mensaje que ella ya cumplió con su labor y ahora le toca al Legislativo hacer lo suyo, “poniendo en evidencia la no tan sutil concertación para el complot”.

SEGUIR LEYENDO