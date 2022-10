Pedro Castillo: “El presupuesto que antes se les daba a la prensa para desinformar, ahora lo daremos al pueblo”

(Presidencia de la República)

Pedro Castillo viajó a la región de La Libertad como parte de sus actividades presidenciales, en donde participó en la colocación de la primera piedra para las obras de infraestructura en este sector del norte del país. El mandatario saludó a los niños del lugar, asegurando que ellos son el futuro y que se les debe dar las mejores herramientas para el desarrollo de la Educación.

Además, durante su alocución, mencionó que es importante incentivar y fomentar los buenos hábitos en las familias para que así siga creciendo los números de jóvenes que día a día suman la lista delincuencial.

“Son muchas las batallas que venimos encarando desde el primer día de nuestro gobierno, pero la batalla más grande es habernos comprado el pleito de que es en este gobierno se haga realidad el quinquenio de la educación peruana y eso no solo corresponde al alcalde o al gobierno, nos corresponde a todos”, dijo el mandatario.

Ataque a la prensa

En su discurso, el mandatario no dudó nuevamente en asegurar que muchos medios de comunicación desinforman y que, por ese motivo, el presupuesto, que antes estaba dirigido para la publicidad estatal, ahora será destinada para el pueblo.

“Por eso cueste lo que cueste, tenemos que destinar los presupuestos que le corresponden al país, esos presupuestos que incluso antes los gobiernos les destinaban a los medios de comunicación para desinformar la realidad del país, hoy no les damos a ellos, se lo damos al pueblo peruano se lo damos a los padres de familia, a las autoridades para construir colegios, para construir puentes y carreteras”, expresó el jefe de Estado en la ciudad de Chimú.

Inseguridad Ciudadana

El mandatario sostuvo que parte de que haya crecido tanto la inseguridad en la región de La Libertad, parte porque muchos jóvenes y niños no han tenido las oportunidades para desarrollarse y es por eso que en su gestión trabajará por ayudar a este sector.

“La inseguridad ciudadana se ha dado por la falta de oportunidades que no han tenido los hijos de estos pueblos, porque la delincuencia no solamente es combatirla con sacar patrulleros, con sacar a la policía, tenemos que entender que es un problema estructural porque el que se somete más allá de lo normal y forma parte de la delincuencia son jóvenes que buscaron una oportunidad y no la encontraron y se dieron estos escenarios porque gobierno tras gobierno no se tomaron en serio el rol de la educación”, manifestó en su visita.

Nota en desarrollo...