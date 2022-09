Pedro Castillo recibió en Palacio de Gobierno a exministro Iber Maraví

El presidente Castillo se reunió con el ex ministro de Trabajo en Palacio de Gobierno. (Infobae Perú).

Iber Maraví, ex titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra), se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo, la noche del último jueves 22 de setiembre en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Según el registro de visitas de la sede del Poder Ejecutivo, el ex funcionario fue recibido por el secretario general de Palacio, Julio Palomino Duarte, a las 19:14 horas y permaneció en la casa de Pizarro hasta las 22:03 horas.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el motivo y los temas que ambos abordaron en dicha reunión.

Registro de visitas de Palacio de Gobierno.

Cabe mencionar que, otro personaje que también se reunió el último jueves con Pedro Castillo fue el exministro de Defensa José Gavidia. Ingresó a Palacio de Gobierno a las 11:23 horas y se retiró a las 13:32.

Su presunta cercanía con Sendero Luminoso

Como se recuerda, Iber Maraví fue parte del primer gabinete ministerial que juramentó Pedro Castillo como presidente del Perú. El ahora exfuncionario asumió el mando del Ministerio de Trabajo el 29 de julio del 2021, fecha en que Guido Bellido fue elegido como primer ministro y jefe del gabinete.

A solo un mes de haber jurado como titular del Mintra, Maraví puso su cargo a disposición en agosto del año pasado, luego que el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces le pidiera su renuncia tras ser sindicado de tener vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

(Foto: Agencia Andina)

“(El pedido de renuncia) es por el escenario político, de cómo se está tornando. Y es parte, de alguna manera, de evaluar la situación. Supongo que en el transcurso del día va a confirmar (su renuncia el ministro de Trabajo)”, indicó en aquel entonces Bellido.

Pese a ello, Maraví se mantuvo en el puesto hasta el 6 de octubre del 2021, cuando Bellido Ugarte dimitió, siendo reemplazado por la congresista Betssy Chávez.

Perú21 informó, a pocos días de la juramentación de Maraví, que el exministro de Trabajo tendría vínculos con atentados de Sendero Luminoso realizados en Ayacucho entre 1980 y 1981, en los que también estuvo implicada la fallecida dirigente senderista Edith Lagos.

Luego del primer escándalo que se dio en el gobierno de Pedro Castillo por este tema, Maraví se defendió negando las acusaciones: “Para mí lo principal es que no soy parte del MOVADEF, no comparto las ideas del MOVADEF, estoy al margen de eso. Nunca me van a sacar una prueba donde yo he participado con el MOVADEF”.

También declaró no haber sido parte del CONARE, pues, según él, este “órgano de dirección” nunca tuvo presencia en Ayacucho, retando a sus detractores a presentar documentos de evidencia, y subrayando que un trabajo de inteligencia nunca es conclusivo.

El mencionado medio había presentado un informe donde sindicaba a Íber Maraví como exdirigente del MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso, del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP (CONARE-SUTEP), una organización donde el MOVADEF participó por años, y de haber sido “cabecilla” de atentados terroristas en los años ochenta.

