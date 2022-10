Registros de fallecidos del Sinadef muestran escandalosas causales de muerte

Palabras vulgares resaltan en los registros de fallecidos del Sinadef.

Continúan apareciendo casos de sospechosas muertes, aunque felizmente no se trate de decesos reales , sino de una manipulación de la base de datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Durante los últimos días figuras como el presidente Pedro Castillo, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga aparecieron como muertos en los registros oficiales, pero ahora la atención se enfoca en las causales de muerte de otros casos.

“¿Qué médico en su sano juicio emitiría estas barbaridades de causales de muertes en Sinadef?”, escribe desde su cuenta de Twitter el ingeniero electrónico Juan Carbajal. Este ha recopilado diversos casos donde se ingresa como causa de muerte oficial hechos alarmantes, principalmente por la vulgaridad con la que son descritos. Algunos casos estarían incluso marcados por frases discriminatorias.

Para el usuario mencionado “está claro que gente ajena a tales registros ha vulnerado y manipulados los datos del Sinadef”. Al respecto, el aumento de muertes falsas se registra a partir de finales de septiembre de este año. Resulta notorio entre jóvenes de 18 a 29 años y adultos entre 30 a 39 años. “Habría alrededor de 300 muertes en excesos falsas entre los 18 a 39 años”, indicó Carbajal.

Se sabe que desde el 25 de septiembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha sido notificado de actas de defunción irregulares. “Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía todos los casos que nos han venido llegando desde el 25 de septiembre para que se hagan las investigaciones”, expresó Carmen Velarde, jefe de la institución mencionada.

Durante los últimos días no han sido pocos los que han celebrado que el Ministerio de Salud haya reportado cero muertos por causa de covid-19. Sin embargo, el hecho no se ajustaría del todo a la verdad ya que la cifra respondería al cese de registros de defunciones adoptado por la autoridades como respuesta a las irregularidades presentadas. Durante los últimos días no se han actualizado la base de datos abiertos.

Si bien la sala situacional del Ministerio de Salud informó que no se registraron muertes, la última actualización ha optado por señalar que no se encuentra disponible la información al respecto. Esto con el fin de brindar información que se ajuste a la realidad y la situación que enfrentan las instituciones involucradas.

“Muerte” de personajes políticos

Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Alejandro Sánchez, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, el músico Pedro Suárez Vertiz y el streamer Sideral son algunos de los nombres que fueron detectados con un acta que indicaba la causa y hora de su fallecimiento.

Debido a esta vulnerabilidad en el registro de certificados de defunción, el Reniec anunció una serie de medidas, entre ellas suspender la generación automática de las actas de defunción con la información que los médicos cargaban al Sinadef. Ahora, los deudos de deberán acudir a las oficinas de Reniec o a una oficina de registro civil municipal para inscribir, personalmente, el fallecimiento de una persona.

Finalmente, el Reniec dio a conocer que su Procuraduría Pública ha formalizado una denuncia penal ante el Ministerio Público con el reporte de 47 casos de emisión irregular de actas de defunción.

Por su parte, el Ministerio de Salud también emitió un pronunciamiento, en el que señaló que es el Reniec la entidad encarga de la emisión de los certificados de defunción y lamentó la decisión de suspender el registro online.

“El Minsa lamenta que el Reniec haya suspendido el registro online de las defunciones debido a que dicha medida derivará en un registro manual, aumentando el riesgo de falsificación y afectando la cobertura y calidad de la información de la mortalidad en el país. Además, se generará un retroceso en la digitalización de los servicios del Estado”, expresó la entidad del Gobierno.

