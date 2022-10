Susel Paredes considera inadecuada la vacancia contra Pedro Castillo: “Votaría a favor, pero no la firmaría”

La congresista Susel Paredes indicó que ella ya ha presentado otras iniciativas, como la de adelanto de elecciones. (Andina)

Susel Paredes, congresista de la bancada de Integridad y Desarrollo, señaló que la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo es “incorrecta e inadecuada”. Sin embargo, agregó que votaría a favor de esta, pues “no tenemos otra salida política”.

Además, la legisladora indicó -en una entrevista con Caretas- que ella ha presentado otras iniciativas anteriormente, como el adelanto de elecciones. No obstante, señaló que no ha contado con respaldo por parte de sus colegas, por lo cual no descarta la opción de una vacancia.

“Yo no estoy de acuerdo jurídicamente con la vacancia. Me parece inadecuado e incorrecto, jurídicamente, pero no tenemos otra salida política, porque, además, yo he presentado también un proyecto de ley de adelanto de elecciones, que fue criticado por todos mis colegas en la Comisión de Constitución. Entonces, no se ha modificado el 117 (de la Constitución) y no quieren el adelanto de elecciones”, comentó Paredes.

Por otro lado, la congresista Paredes indicó que dicho medio que el proceso de acusación constitucional que se inició luego de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, es un proceso complicado. Sumado a ello, indicó que debido al contexto, votaría por la vacancia, pero no la firmaría.

“¿Qué nos queda? Esta la ruta de la acusación constitucional, que es compleja, o la vacancia, que en mi opinión es incorrecta. Ante la situación de crisis política en la que nos encontramos, votaría a favor, pero no la firmaría. Yo no voy a firmar ninguna moción porque yo he presentado una acusación constitucional contra Merino que se archivó. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que encontrar una ruta para salir de esto y esta puede ser”, acotó la congresista.

Apoyo a vacancia presidencial

Gladys Echaíz, congresista de Renovación Popular, comentó que tiene la esperanza de que se consiga la cantidad de votos necesarios para poder vacar al jefe de Estado. Así, resaltó que “es un momento en el que las ideologías han quedado de lado”.

Gladys Echaíz indicó que para la moción de vacancia contra Pedro Castillo, "las ideologías han quedado de lado”. (Andina)

“Yo espero que sí (se lleguen a los votos), creo que este es un momento en el que las ideologías han quedado de lado, salvo que los grupos políticos se sustenten en desvalores, ya no en principios y valores, sino más bien en actos o comportamientos ilícitos, y ya dejarían de ser organizaciones políticas y demandaría su revisión en el Jurado Nacional de Elecciones”, declaró la parlamentaria ante la prensa.

De ese modo, dijo que confía en que las personas que son parte del Congreso de la República son honestas. “Que defienden los valores, que defienden la transparencia, el buen manejo del dinero público, del poder y las atribuciones que encarna una función pública”, añadió.

“Es simple y llanamente una abierta obstrucción al cumplimiento de los deberes funcionales, ya no solo del Poder Judicial sino del Congreso de la República. Francamente que no lo entiendo, está impidiendo el funcionamiento del Congreso en una de sus funciones y atribuciones, es lo que quiere hacer utilizando al sistema de justicia”, expresó Echaíz Ramos.

