Dina Boluarte evita responder si asumiría la presidencia ante una eventual vacancia a Pedro Castillo

En su visita a la región de Piura por la semana de la inclusión social, la vicepresidenta y ministra, Dina Boluarte se refirió al respecto sobre el nuevo pedido de vacancia que se viene elaborando desde el Palacio Legislativo y exhortó a los parlamentarios a que se trabaje conjuntamente en aras de la gobernabilidad.

“El Congreso en dos oportunidades ha iniciado este tramite de vacancia las mismas que no han prosperado, esta es la tercera vez que se estaría presentando, en todo caso invocar a los congresistas demócratas y al Perú en general para trabajar por la gobernabilidad del país, creo que la población espera de sus gobernantes, congresistas y Ejecutivo, resolver los problemas que hay en el país”.

En otro momento, Boluarte fue consultada si es que, en una eventual vacancia contra Pedro Castillo, ella asumiría el cargo de presidenta de la República; no obstante, ella insistió invocando a los congresistas a que se trabaje por la seguridad política y económica del país.

En esa misma línea, la titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social validó que entre los diferentes hemisferios políticos pueda haber diferencias; sin embargo, explicó que en la actualidad lo que debe priorizarse las problemáticas internas como salud, educación y contaminación ambiental.

“Más allá de las rencillas políticas que podrían haber estar habiendo que es justo en momentos electorales que allí puedan venir las ideas políticas que cada partido pueda llevar su bandera, pero ahora ya pasaron las elecciones, estamos a un año y más de gobierno, queremos resolver los temas importantes del país y creo que no podemos decir a la población peruana que ha confiado en sus gobernantes para resolver los problemas decirles de que acá vamos a estar por el tema de la vacancia, creo que no”, dijo la ministra.

También se pronunció al respecto sobre las reuniones de Beder Camacho en las embajadas de México y Venezuela y aseguró desconocer cualquier aspecto sobre dicho acontecimiento.

“No tenía conocimiento, no conversé con el presidente sobre este tema así que yo no podría responder por estas acciones del señor Camacho”.

Investigaciones contra Boluarte

Además, Dina Boluarte mencionó, en cuanto a una de las investigaciones que lleva en su contra por el presunto delito de peculado que, en todas las oportunidades que ella postuló tanto a la alcaldía como para el Congreso y en estas últimas elecciones, en las tres ocasiones solicitó su licencia sin goce de haber con un lapso de tiempo previo para poder estar habilitada bajo las normas de la ley electoral.

“Las nuevas autoridades que llegaron con la nueva jefa en el 2020, no cumplieron a cabalidad con su función, mi solicitud presentada en el 2021 no fue tramitada a la oficina de corte de planillas y los señores que trabajan en corte de planillas no tenían cómo saber que Dina Boluarte había solicitado licencia sin goce de haber y depositaron mi sueldo del mes de marzo y se depositó completo, ¿es culpa mía?, ¿o culpa de la administración?, yo no me podía descontar a mí misma, yo solicité con anticipación”.

Recordemos que, a mediados de octubre del año pasado, cuando se estaba elaborando la primera moción de vacancia en contra del presidente Castillo, la funcionaria del Ejecutivo, aseguró que, en caso el mandatario sea vacado, ella se iba con él.

“¿Quién ha salido a defender el voto, si no fue la compañera Dina Boluarte? Y ahora mismo cuando la moción de vacancia se está debatiendo, ¿Quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”, expresó.

