Periodista chileno deslizó que Gabriel Costa saldría de Colo Colo e indicó el posible motivo

El 'Gabi' podría dejar el cuadro chileno si no renueva a fin de año, con clubes peruanos como posibles opciones. (Video: TNT Sports Chile)

Gabriel Costa viene atravesando su mejor año en Colo Colo de Chile. Y es que sus 13 goles y 9 asistencias en 37 partidos disputados en el Campeonato PlanVital lo convierten en uno de los mejores jugadores del elenco ‘sureño’. Sin embargo, en los últimos días se ha hablado la posibilidad de que salga, un tema que fue tratado por el periodista de ese país, Gonzalo Fouillioux, quien deslizó esta opción, explicando un interesante motivo.

Este tema fue abordado en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile, en donde se había puesto este tema sobre la mesa: ¿Colo Colo debe dejar partir a Gabriel Costa y Matías Zaldivia? En eso, el comunicador expresó que no es una decisión sencilla y que dependerá de los cupos extranjeros que el club ‘albo’ tenga disponible. “Es en función de lo que tenga. Yo creo que entre Zaldivia y Costa hay una diferencia; Zaldivia no ocupa cupo de extranjero, es confiable y yo creo que es muy renovable”, fueron sus primeras palabras.

De pronto, aseguró que el cuadro del ‘Cacique’ tendrá que analizar muy bien cómo conformará su plantel para el 2023 y ver si cuenta con chances de reemplazar al ‘Gabi’. “Va a depender mucho de las opciones de mercado que tenga Colo Colo, porque no tiene cupo de extranjero. Si quiere tener un mercado amplio, no solo con chilenos, va a tener que deshacerse de un jugador”, siguió.

Asimismo, dejó en claro que si Colo Colo no encuentra un buen remplazo para Costa, debería renovarle, pero que la idea debería ser que el equipo dé un salto de calidad en la ofensiva. “Si es entre Costa o ningún nombre, que se quede Costa. Pero si se mete en Copa Libertadores, tiene recursos y un proyecto deportivo atractivo y se saca a Costa, puede ir a buscar un jugador relevante para el ataque de Colo Colo”, comentó.

Por su parte, Marcelo Vega, otro panelista, trató de justificar la irregularidad de Gabriel en el torneo, pues ha alternado en diversas posiciones del ataque y no en todas se ha sentido cómodo. “Él (Costa) no está contento donde lo están ubicando y lo ha dicho. Puede jugar abierto, pero de mediapunta yo no lo veo. Si hablamos de qué le falta a Colo Colo en los últimos metros es que no hay claridad ni ideas. Y creo que el DT lo tiene claro”, manifestó.

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, siempre ha respaldado a Gabriel Costa, pese a las críticas. REUTERS

Para terminar, Gonzalo Fouillioux analizó las plazas de extranjeros que actualmente tiene copadas el equipo chileno: Maximiliano Falcón (uruguayo), Emiliano Amor (argentino), Juan Martín Lucero (argentino), Agustín Bouzat (argentino) y Gabriel Costa (peruano). De todos ellos, los tres primeros son titulares indiscutibles, por lo que el periodista no ve posible que alguno salga. En el caso de Bouzat tampoco podría salir, ya que recién se incorporó a mitad de este año y tiene contrato hasta finales del 2023. Como descarte, aparece el seleccionado peruano, quien a pesar de tener la mejor producción goleadora y asistidora de su etapa en Colo Colo, podría ser el sacrificado.

Gabriel Costa y sus opciones de futuro

Si Gabriel Costa termina saliendo de la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros, en las recientes semanas se habló de la chance de un retorno al Perú. En ese sentido, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal lo tendrían en la mira para el próximo año. De hecho, el peruano ya militó en los dos últimos, aunque con los ‘celestes’ pudo salir campeón nacional el 2018, en una sobresaliente campaña bajo el mando de Mario Salas. En aquella oportunidad, marcó 27 goles y brindó 19 asistencias en 46 compromisos.

DATO:

La liga chilena se encuentra a dos jornadas de llegar a su final y Colo Colo es el máximo favorito para ganarla. Y es que se ubica primero con 56 puntos, nueve más que el segundo Curicó Unido. Por tal motivo, los focos del equipo ‘albo’ están en ello y luego analizará la conformación de un nuevo plantel.

