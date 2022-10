Alexander Callens y la posición que quedó en votación de Mejor Defensa del Año en MLS

Alexander Callens es el jugador clave en la defensa del New York City FC. (NYCFC)

El nivel de Alexander Callens viene siendo muy alto desde hace varias temporadas. Y a pesar de que su nombre pasó desapercibido en sus primeros años en la profesional tras un breve paso por Sport Boys, con una travesía de por medio en España. Sin embargo, en la actualidad, defiende los colores del New York City FC, equipo en el que se mantiene desde el 2017. Pero si tenemos que destacar una temporada, es la vigente, principalmente por su presencia goleadora. Prueba de ello es que ha sido seleccionado en el tercer lugar en una votación que realizó la MLS por el Mejor Defensa del Año.

Esta noticia ha sido dada a conocer por las plataformas digitales de la competición estadounidense, en donde sobresale el noruego Jakob Glesnes del Philadelphia Union, quien acabó en el primer lugar con 26.10% a su favor. En la segunda ubicación se encuentra Kai Wagner, lateral izquierdo del mismo equipo y que acumuló un 14.57%. Finalmente, está el peruano en la tercera casilla con un recibimiento del 13.20%.

Cabe mencionar, que de acuerdo con las especificaciones de la MLS, esta elección se llevó a cabo entre jugadores, medios de prensa y los clubes. Todos los que componen el entorno del certamen emitieron un voto que se vio reflejado en los indicados resultados.

Alexander Callens en la votación al Mejor Defensa del Año en MLS.

Ahora, el Philadelphia Union ha tenido mayor presencia de sus jugadores en el apartado defensivo, ya que quedó en el primer lugar de la Conferencia Este tras haber sumado 67 puntos, dos más que el segundo CF Montréal y 12 más que el New York City FC, que acabó en la tercera ubicación. De esta manera, el elenco ‘Union’ avanzó de forma directa a los cuartos de final (su rival es el FC Cincinnati), sin necesidad de jugar un partido previo, como sí sucedió con los ‘neoyorquinos’, quienes tuvieron que imponerse por 3-0 a Inter Miami para acceder a esta instancia.

Alexander Callens en MLS 2022

Alexander Callens ha tenido un notable rendimiento con el New York City FC esta temporada. A pesar de que en agosto sufrió una lesión que lo alejó, prácticamente, un mes fuera de las canchas, su retorno no demoró en darse y lo hizo en las mejores condiciones, pues el nivel exhibido no decayó, sino más bien, se mantuvo.

De hecho, en una entrevista para La Pizarra del DT en su primer año con los ‘pigeons’, el futbolista contó que es un jugador que vela mucho por su profesión y eso lo ha llevado a lesionarse muy poco a lo largo de su trayectoria. “Yo trato de mantenerme al 100% en la parte física antes de los entrenamientos. También cuido mucho el tema de mi alimentación y eso creo que me está dando recompensas”, dijo.

Un aspecto en el cual el zaguero nacional ha mejorado con respecto a otros años ha sido su faceta goleadora. En lo que va de la campaña, lleva seis goles en 36 partidos. Una cifra que vendría a ser la más alta de toda su carrera (superó los cuatro que anotó el 2020). Esto se debe, en gran parte, a la libertad que le ha dado el técnico Nick Cusing, quien le ha dado esa confianza para sumarse al ataque siempre y cuando sea oportuno. Además de que lo ha alternado como lateral izquierdo, destacando su velocidad para el retroceso y también su proyección ofensiva.

New York City FC en MLS 2022

El conjunto de Nueva York sigue en competencia en lo que va de la MLS. Como se mencionó líneas arriba, venció al Inter Miami en los octavos de final, por lo que en la siguiente fase se enfrentará al CF Montréal, partido que será el domingo 23 de octubre a las 12:00 (hora peruana).

El argentino culminó de gran manera una asombrosa jugada, en la que Alexander Callens también fue partícipe. (Video: MLS)

