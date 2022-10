‘El Gran Show’: Dos nuevos participantes harán su ingreso y Anthony Aranda sería uno de ellos. | América Tv.

Sigue la polémica en ‘El Gran Show’. La diferencia que hay en la pista de baile entre algunos participantes ha provocado que Gisela Valcárcel tome la decisión de reclutar a nuevos concursantes, por lo que muchos especularon sobre un posible regreso de Anthony Aranda a la pista de baile.

De acuerdo a la ‘Señito’, los nuevos integrantes de su reality de baile serán presentados en la próxima gala y sus presencias sorprenderán a más de uno. Asimismo, Tilsa Lozano deslizó la posibilidad de que uno de ellos pueda ser el popular ‘Activador’.

“Desde el principio pedí que Melissa entre con el ‘Gato Activador’ y si no entran juntos, lo quiero ver a Anthony acá en esta pista igual”, comentó la ex ‘Vengadora’ al saber que van a haber nuevos ingresos.

Como se recuerda, Anthony Aranda trabajó durante varios años en ‘El Gran Show’ como bailarín profesional; sin embargo, se hizo mediáticamente conocido por su ampay con Melissa Paredes, quien en ese momento todavía se encontraba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Asimismo, durante varios ocasiones, Gisela Valcárcel también dio a entender que la actual pareja de la modelo podría ingresar, incluso le preguntó a la exconductora de televisión si su novio se encontraría dispuesto a volver luego de haber sido despedido por el escándalo.

“¿Tu novio vendría aquí a la pista? ¿Has hablado con él? Cuéntame”, le preguntó la ‘Señito’ a Melissa Paredes, a lo que ella respondió que si su novio vuelve a la pista de baile probablemente le gane a todos.

Gabriela Herrera al escuchar este comentario concordó con la exmodelo, indicando que el ‘Activador’ fue su profesor de baile hace unos 15 años aproximadamente, por lo que tiene amplia experiencia en este tipo de shows.

Anthony Aranda le dedica mensaje a Melissa Paredes. (Infobae Perú).

Melissa Paredes y Gabriela Herrera se pelean por Anthony Aranda

Melissa Paredes y Gabriela Herrera también tuvieron un fuerte cruce de palabras en ‘El Gran Show’, esto luego que la modelo insinuara que la bailarina no se atrevería a enfrentarse a Anthony Aranda en la pista de baile.

“Yo no he dicho que no (enfrentarme a Anthony). Melissa, no te alteres por tu novio, tranquila. No le he arrugado ni a Brenda ni a Isabel Acevedo ni a ninguna que son campeonas, bicampeonas, no le voy a arrugar a Anthony tampoco. No arrugo ante nadie. Voy de frente a las cosas y al reto que me tengan que poner, yo voy con quien sea”; dijo la exchica reality.

