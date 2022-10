Daddy Yankee en Lima: los memes que dejaron su penúltimo concierto en el Estadio Nacional

(Foto: Agencia Andina).

La noche del martes 18 de octubre, el cantante puertorriqueño Ramón Ayala, conocido artísticamente como Daddy Yankee, llenó de algarabía a todos los presentes en el Estadio Nacional. La llegada del ‘Big Boss’ al Perú, como parte de su gira de despedida “La Última Vuelta World Tour”, despertó la creatividad de los peruanos que expresaron su felicidad con innumerables memes.

Los fans peruanos aseguraron haber vivido un momento inolvidable al escuchar en vivo los más grandes éxitos del reggaetonero como ‘La gasolina’, ‘Rompe’, ‘Somos de Calle’ en el penúltimo concierto.

(Foto: Twitter).

(Foto captura: Twitter).

(Foto captura: Twitter).

Algunos usuarios en Twitter señalaron haber revivido épocas pasadas en las que Daddy Yankee lanzó sus grandes temas que son recordados con nostalgia hasta la actualidad.

(Foto captura: Twitter).

Pero no todo fue felicidad, hubo personas que no acudieron al evento de la última noche. Ya sea por dinero, por estafa o cualquier otro motivo, una gran cantidad de fans peruanos no pudieron estar presentes en el Estadio Nacional y graficaron así su triste situación.

(Foto captura: Twitter).

(Foto captura: Twitter).

Sin embargo, todos no reaccionaron de la misma manera. Hubo quienes se tomaron la situación como algo desgarrador y lejos de entristecerse, desearon que el concierto se cancele.

(Foto captura: Twitter).

No faltaron quienes jugaron con el tema político que vive el país y lo relacionaron los conciertos de Daddy Yankee. La siguiente imagen hace referencia al costo del combustible en el Perú, el cual ha manifestado una alza de hasta un 38% y desabastecimiento, y la canción popular del ‘Big Boss’: “La Gasolina”.

(Foto captura: Twitter).

(Foto captura: Twitter).

Aunque el cantante puertorriqueño ha dado su penúltimo show en el Perú como un tour de despedida, hay personas que creen que volverá.

(Foto captura).

¿Quién fue el telonero?

El concierto de ‘el Cangry’ tuvo a DJ Peligro como uno de sus teloneros en su gira. De acuerdo al anuncio oficial del evento y a los vídeos que publicaron los fans en las redes sociales, el reconocido productor nacional estuvo en la apertura de la gran noche.

¿Qué canciones cantó Daddy Yankee?

A continuación, te presentamos los temas que más se escucharon en sus shows.

Fans pagaron hasta 300 soles por evitar hacer cola

Tal como se reportó hace algunos días, los revendedores pernoctaron desde hace una semana en las afueras del estadio para luego vender sus sitios a los fans que ingresaron esta noche.

Según expusieron algunos usuarios en redes sociales, los vendedores estuvieron ofertando estos espacios a 150 soles, mientras que otros sitios llegaron a costar 300 soles.

¿Cuándo es el último concierto de Daddy Yankee?

Cabe recordar que, el show de Daddy Yankee en el Perú se llevará a cabo en dos fechas. La primera se se llevó a cabo este martes 18 octubre, mientras que la segunda fecha es para el 19 de octubre. Ambos eventos se realizarán en el Estadio Nacional de Lima.

