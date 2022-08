Claudio Yacob calificó como ‘desgracia’ el terrible error que cometió en su debut con Universitario de Deportes

(Video: America Deportes)

El último encuentro de Universitario de Deportes fue marcado por una derrota en el Monumental. Frente a Municipal no solo fue su segundo partido consecutivo sin ver el triunfo, sino que la impotencia de perderlo se debió a un error que pudo ser subsanado en el momento. Más aún en el debut de Claudio Yacob, refuerzo del cuadro ‘crema’ para el torneo Clausura y con contrato firmado hasta finales del 2023.

El argentino de 35 años asumió la responsabilidad de la derrota en casa durante la quinta jornada del campeonato en juego. “Sentí la necesidad de hablar y dar la cara para pedir perdón, por el malestar y la bronca del hincha luego de mi actuación... Me da mucha impotencia porque claramente no era el debut que uno imaginó, que se soñó, pero son cosas que pasan en la vida misma”, enfatizó el mediocampista para las cámaras de Fútbol en América.

Debut de Yacob con la U.

Ante la acción ejecutada, con el objetivo de recuperar el balón en la línea defensiva, ocupando la posición de un tercer central, Yacob remarcó que llegó a Universitario para trabajar y aportar con los objetivos pactados de cara al torneo local de las siguientes dos temporadas, además del Clausura que está vigente. “Estoy acá para poner la cara y trabajar con humildad, me da mucha bronca por el esfuerzo que hizo el equipo y el técnico... Tuve una desgracia que no me pasó en toda mi carrera, pero estoy para afrontar la situación y continuar trabajando”, agregó el argentino.

El exfutbolista de Rosario Central también aprovechó para dirigirse a la afición ‘crema’. “Entiendo el malestar de la gente y me siento responsable de la derrota ante Municipal, pero decirle al hincha aguantando todo lo que venga que ojalá pueda tener la revancha para que la imagen que se tiene de mí cambie”, concluyó Claudio Yacob para las cámaras de América Televisión.

ERROR EN DEFENSA Y GOL DE MUNICIPAL

Apenas inició el encuentro entre Universitario y Deportivo Municipal, Roberto Ovelar hizo lo propio para aprovechar un balón con el aparente control de Claudio Yacob. Aunque el argentino recuperó el balón, lo jugó en el área rival. Sin dar un pase de seguridad a José Carvallo, consideró que él podía dominar la jugada para despejar la pelota y evitar un gol. Sin embargo, los pasos no fueron coreografiados a su favor y encontró la habilidad de Ovelar muy cerca del área, quien no dudo en arrebatarle la ‘caprichosa’ y anotar en el arco de Universitario.

El único hombre ‘merengue’ fue Yacob, quien arrancó desde la nómina titular de Compagnucci y con solo tres minutos de debut, terminó con el sueño del hincha ‘crema’ por llevarse los tres puntos en escenario local. Si bien, durante los siguientes minutos, la ‘U’ tuvo varias ocasiones de gol, con siete remates al arco y once tiros de esquina, ninguna acción fue concretada a su favor.

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

Finalizado el partido, Carlos Compagnucci, director técnico de Universitario, que suma dos derrotas, dos triunfos y un empate bajo su mando, habló sobre la derrota de la jornada cinco. “El gol al inicio del partido hace que se le presente más de cara el encuentro a ellos con futbolistas rápidos arriba. Sabíamos que ellos podían jugar más a la contra y se les abrió en seguido la situación, pero realmente yo no vi que hayamos tenido grandes problemas defensivos después del error de Claudio Yacob. Casi no nos han pateado al arco, nosotros pudimos controlar el partido el más tiempo posible. Generamos situaciones, pero no lo pudimos concretar y creo que allí estuvimos erráticos. Al final del partido no tuvimos lucidez para generar opciones más claras”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Después del negativo debut de Yacob, el entrenador de Universitario moverá las piezas en el campo de juego. Sumado a la salida de Alex Valera del plantel ‘crema’ generando una importante baja en el ataque del conjunto de Ate.

