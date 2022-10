Santiago Ormeño: exjugador histórico del Real Madrid asumió como director deportivo de Chivas de México

Santiago Ormeño tendrá un nuevo dirigente en las Chivas de Guadalajara. (Getty Images)

La llegada de Santiago Ormeño a las Chivas de Guadalajara causó revuelo en México por haber elegido representar a la selección peruana. Y es que a pesar de que nació en Ciudad de México, los lazos con el país ‘incaico’ lo llevaron a su equipo, un hecho que, incomodó a muchos hinchas del ‘Rebaño’ por una filosofía interna. Ahora, en la última temporada no ha habido un buen desempeño a nivel colectivo, por lo que la dirigencia anunció la contratación de Fernando Hierro, exfigura del Real Madrid, como nuevo director deportivo.

Esta noticia fue dada a conocer por la misma entidad ‘azteca’ mediante sus redes sociales. “Aquí comienza una nueva era del Guadalajara. ¡Bienvenido al equipo más mexicano, Fernando Hierro!”, se lee en la publicación que publicaron en sus plataformas digitales.

El exfutbolista español se integra al organigrama de la entidad norteamericana para reemplazar a Ricardo Peláez, quien hasta hace unos días ocupó dicho cargo desde el 2019, sin poder llevar al equipo a tener éxitos en la Liga MX ni a nivel internacional en la Concachampions.

Fernando Hierro fue anunciado como nuevo director deportivo de las Chivas de Guadalajara.

Declaraciones de Fernando Hierro

“Estoy muy ilusionado con el nuevo reto. Va a ser una experiencia fantástica. Es verdad que hay diferentes motivaciones y Chivas es una gran motivación. Sabemos lo que significa el club, lo importante que es y lo que representa, que tiene una identidad y es diferente al resto”, fueron las primeras palabras del ‘Mariscal’ para Chivas TV.

Asimismo, reconoció la fascinación que sintió con la filosofía y los hinchas que tiene el club en todo el planeta. “Quise ir a un sitio que me despertara la ilusión de un proyecto, de una forma de entender el fútbol y Chivas lo es. Cuando te dicen la cantidad de seguidores que tiene, sus fans, no solo en México, sino en el mundo, despierta la ilusión”, dijo.

“Cuando me comentaron la posibilidad y empezamos a hablar, tengo que reconocer que se despertó en mí una motivación porque es un proyecto que lleva en el alma a millones de mexicanos”, agregó.

La exfigura del Real Madrid ocupará un rol dirigencial en el equipo de Santiago Ormeño. (Video: Chivas TV)

Trayectoria de Fernando Hierro

Cabe mencionar, que el directivo ‘ibérico’ tuvo una etapa como jugador en el Real Valladolid, Real Madrid, Al-Rayyan de Qatar y Bolton Wanderers de Inglaterra. Además, dirigió al Real Oviedo y a la selección de España en el Mundial de Rusia 2018 tras la abrupta salida de Julen Lopetegui. Como director deportivo trabajó en la FEF (Federación Española de Fútbol) y el Málaga.

Renovación y temporada en Chivas

Pero la incorporación de Fernando Hierro no es la única novedad en las Chivas. Esto debido a que el propio club anunció que dos jugadores de su plantel no continuarán al no renovar contrato como Jesús Molina y Miguel Ponce.

A ellos se el suma el técnico Ricardo Cadena, quien pudo dejar al equipo en la novena ubicación de la Liga MX tras sumar 22 puntos, ubicación que le permitió acceder a la siguiente etapa. Sin embargo, en el repechaje de la Liguilla cayó ante Puebla por 5-4 en la tanda de penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Santiago Ormeño en Chivas

Santiago Ormeño llegó en la quincena de julio a las Chivas de Guadalajara a modo de préstamo por un año con opción de compra procedente del Club León. No obstante, su fichaje fue cuestionado por los propios hinchas porque el delantero defendía a la selección peruana.

Para ello, es importante indicar que la institución ‘rojiblanca’ tiene una política de contratación de solo jugadores mexicanos. Aunque esta norma se ha ido flexibilizando con el transcurrir de los años, hasta permitir a futbolistas que cuenten con otra nacionalidad, pero también tengan raíces ‘aztecas’, perfil en donde encaja ‘Ormedeus’, que defiende a la ‘bicolor’.

De todos modos, el rendimiento del atacante ha sido bajo, ya que en 15 encuentros solo pudo anotar un gol. Por tal motivo, se espera que con una pretemporada adecuada, pueda demostrar el nivel que explotó con el Puebla el 2021, cuando anotó 17 tantos en 36 compromisos.

Santiago Ormeño en un partido de pretemporada con Chivas ante la Juventus de Italia. (Chivas)

