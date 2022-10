¿Quién reemplazaría a José Luna Morales en el cargo de regidor de Lima Metropolitana?

José Luna Morales deberá cumplir 34 meses de prisión preventiva.

José Luna Morales fue elegido el pasado 2 de octubre como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima; sin embargo, el integrante de Podemos Perú e hijo de José Luna Gálvez, no asumirá funciones. El Poder Judicial decidió otorgarle 34 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presuntamente integrar una organización criminal y cometer el delito de cohecho activo específico.

Quien participó de la campaña de Daniel Urresti a la alcaldía de Lima tenía planeado iniciar sus labores en la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero ante el nuevo escenario que enfrenta deberá ser otra persona quien lo reemplace. En conversación con RPP, el especialista en derecho electoral y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, José Tello, explicó quién será el nuevo regidor.

Al participar de la elección, Podemos Perú presentó una lista de candidatos a regidores. Podemos Perú logró que siete de sus representantes sean elegidos entre los que se encontraba José Luna Morales. “El que estaba en la ubicación ocho tendría que asumir en este caso la ocupación y el espacio que deja el señor Luna Morales”, señaló el especialista que sería el camino a seguir.

José Luna Morales. Foto: Andina

Según la información brindada al Jurado Nacional de Elecciones, sería Glenda Roxana Ramírez Gamarra la personas que integraría el Concejo Municipal en reemplazo del cuestionado. Tello señaló que será el Jurado Electoral Especial el encargado de emitir una resolución en la que establezca que las credenciales serán otorgadas al siguiente de la lista.

“Sin las credenciales y la condición de estar privado de la libertad, José Luna no podría instalarse en el cargo [...]. Si Luna no está en el acto de instalación del nuevo Concejo Municipal, no va a poder ejercer el cargo. Esto implicaría que se asigne temporalmente [el cargo] mientras se resuelve la situación jurídica”, agregó.

Según el portal Voto Informado, Glenda Ramírez es una ciudadana oriunda de Cajamarca con licenciatura en educación por parte de la universidad no licenciada Universidad Alas Peruanas. Su experiencia laboral habría iniciado en el 2010 como empleada de Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. Durante dos años no registra actividad laboral hasta que en el 2015 ingresa a la Compañía general de combustible general SRL.

Futuro incierto

José Luna Morales ya se encuentra bajo la custodia de las autoridades. Sin embargo, su defensa legal buscaría revertir la orden de prisión preventiva. En caso el Poder Judicial decida revertir el fallo que acaba de dar, el especialista en temas electorales asegura que Jurado Nacional de Elecciones deberá entregarle las credenciales al investigado para que finalmente asuma su cargo.

José Luna Morales es detenido en vivo

La situación de Luna podría complicarse si acaso en primera instancia se le sentencia. Cabe recordar que según la tesis fiscal, Luna Morales habría comprado los favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando ocupaban cargos como consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ello, con la intención de nombrar a Adolfo Castillo como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

En esa línea, Tello explicó que, de producirse ese escenario judicial, el excongresista sería automáticamente vacado del cargo, tal como lo señala la Ley Orgánica de Municipalidades en función a la Ley N° 31042, que establece el impedimento de postulación a cargos de elección popular a las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión de un delito doloso, en calidad de autor o cómplice.

SEGUIR LEYENDO