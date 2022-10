Magaly Medina respondió a críticas por asistir a corrida de toros: “Me enseñó mi padre y lo seguiré haciendo”. | Instarándula.

En los últimos días, Magaly Medina ha genero revuelo en las redes sociales por asistir a una corrida de toros junto a su esposo Alfredo Zambrano en la ciudad de Cajabamba en la provincia de Cajamarca por la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario. A través de la cuenta oficial de Instagram de ‘Instarandula’ se pudo ver que ella estaba en compañía de sus amigos cercanos así como su presencia en el evento taurino.

Los usuarios no dejaron de criticar a la figura de ATV señalando que no es consecuente con sus palabras, ya que por un lado expresa su amor por las mascotas, pero por el otro disfruta de eventos en los que se sacrifican animales por una tradición.

Todo parece indicar que Magaly Medina estuvo atenta a lo que decían de ella y decidió responderles a sus detractores enviándoles un contundente mensaje. En el portal del periodista Samuel Suárez se difundió un vídeo donde la popular ‘Urraca’ aparece en un escenario y comenzó agradeciendo el cariño que recibió por parte de las personas de la localidad, que le pedían fotografías y celebraron su llegada.

“Gracias, de verdad, me encanta, soy una provinciana que disfruta todas las costumbres de mi pueblo y ya, yo no estoy haciendo nada que no haya hecho antes, lo único malo es que eso de ser famosa no la deja a uno este... digamos, pasar inadvertida, pero les agradezco el cariño, de verdad”, dijo la periodista.

Asimismo y fiel a su estilo, se tomó unos minutos para recalcar que no dejará de ir a las corridas de toros, pues es una costumbre arraigada a ella que le enseñó su padre desde muy pequeña. Cabe mencionar que, no es la primera vez que Magaly Medina despierta indignación en sus seguidores por ir a esta clase de eventos. Sin embargo, ha dejado en claro que nada cambiará su forma de pensar.

“Les agradezco de corazón, muchísimas gracias, solo vengo un poco más a conocer las costumbres de mi tierra, de la tierra que quiero tanto, como ustedes, seguidora de la Virgen del Rosario, de las vírgenes de nuestros pueblos y de las corridas taurinas, eso me enseñó mi padre desde muy chiquita y yo lo sigo pese a los detractores, muchísimas gracias, buenas noches”, agregó.

Magaly Medina se defiende a las críticas por asistir a la corrida de toros. (Captura)

¿Qué dijeron sus detractores?

Todo comenzó cuando el usuario de Twitter @MeDicenPajita compartió las imágenes de las redes sociales donde aparece Magaly Medina y su esposo en la corrida de toros. El cibernauta hizo un particular comentario que desató que diversos internautas comenzaran a expresar sus críticas contra la conductora de espectáculos.

“Mi tía, que hoy hace programa grabado, en Cajamarca viendo matar toros”, señaló junto a las fotografías del portal de Instarandula. Esto ocasionó que otras personas empezaran a expresar su indignación por ver a la figura de la farándula disfrutando del evento taurino.

“Ojalá algún día haya una ley que prohíba por siempre este tipo de espectáculos”, “Si ama a los animales, según dice, porque acepta ir a ver como matan a un inocente animalito. La tía una vez más, sorprende con su ‘coherencia’”, “La tía Frankenstein haciendo alarde de las consecuencias de tanta operación ‘le quitaron el cerebro’”, “Como cuando acusó y defendió a los perros de la hija de la Newton pero ella bien que disfruta la corrida de toros”, “La Magaly Mezquina es asesina, las personas que gozan con el dolor de un animal son malas personas, se pinta solita”, fueron algunas de las críticas en la red social.

Usuario de Twitter señala que Magaly Medina viajó a corrida de toros.

Usuarios critican a Magaly Medina por asistir a corrida de toros.

Usuarios critican a Magaly Medina por asistir a corrida de toros.

