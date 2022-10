‘El Gran Show’: Giuliana Rengifo venció en el versus a Leysi Suárez y terminaron abrazadas

Versus de canto y baile entre Giuliana Rengifo y Leysi Suárez. (Infobae).

La última gala de ‘El Gran Show’ estuvo cargada de emoción y ansias en el desenlace del versus de canto y baile entre Giuliana Rengifo y Leysi Suárez.

La primera en salir a la pista de baile, fue Giuliana quien deleitó al público con ‘Pasito tun tun’, uno de los temas que ella cantaba cuando era parte de ‘Agua Bella’.

(El Gran Show).

Leysi Suárez deslumbró con un vestido de flecos en color fucsia e interpretó el conocido tema ‘Bombón asesino’ de Alma Bella.

Leysi Suárez bailó 'Bombón asesino'

El jurado ovacionó la presentación de ambas participantes, sin embargo, Leysi Suárez no pudo alcanzar los votos suficientes pese a que Adolfo Aguilar, Tilsa Lozano, un camarógrafo, la eligieron como ganadora.

Giuliana Rengifo fue la ganadora del versus con votos de Morella Petrozzi, Carlos Cacho y dos camarógrafos.

Tras ser anunciada como la ganadora de esta competencia, Rengifo se acercó a Suárez y ambas se abrazaron. De esta manera, terminaron limando las asperezas entre ellas.

Por su parte, Gisela Valcárcel destacó que ambas terminaran abrazadas después de competir y señaló: “Esto es ‘El Gran Show’”.

Giuliana Rengifo y Leysi Suárez limaron asperezas.

Como se recuerda, la cantante de cumbia y la bailarina tuvieron un intercambio de palabras mediático esta semana cuando Leysi resaltó que la cumbiambera tenía unos kilitos de más y debido a eso “es floja” para el baile, desatando la reacción de Gisela Valcárcel, conductora de reality, quien sacó cara por las personas con sobrepeso.

La ex de ‘Agua Bella’ no soportó lo que escuchó y acusó a la exvedette de ser hipócrita.

“Leysi con cariño por favor, sin hipocresías, yo no soy hipócrita, yo soy directa y Leysi lo sabe. No soy mala persona, mala entraña, mi alma es limpia, blanca y blanda entonces normal, yo acepto mis errores y perdono al prójimo”, dijo Giuliana Rengifo en declaraciones para Estas en Todas.

“Por ser blanda coju..., coju.. he sido señores, pero ahora ya no. También tengo por ahí mi rencorcito pero este versus va estar espectacular de verdad, nos estamos preparando ambas”, acotó la cumbiambera.

No dejando de lado el desprecio de Leysi Suárez por su físico, Giuliana aprovechó las cámaras para devolverle el ataque. “Bueno, así como ella me ha dicho que soy pesadita para bailar, yo también le digo que nunca la he escuchado cantar, lo que ella está promocionando con Alma Bella son covers y temas con playback que hasta yo también hago en el canal muchas veces, pero en vivo no la he escuchado cantar. Ahora es la oportunidad para que se banderee y diga ‘oye Rengifo, yo también canto”, dijo Giuliana.

Pero la pelea no quedó ahí, momentos antes de iniciarse el programa de esta noche, Giuliana indicó que no subestimará a su rival, porque ha ensayado para prepararse y poder ganar. Su comentario no fue bien recibido por Leysi quien le respondió que ya la había subestimado.

¿Quién quedó fuera de“El gran show”?

En el programa del sábado 15 de octubre, Dalia Durán fue eliminada de la competencia. El público decidió salvar, a través de su votación, al Dr. Cappillo quien continúa una semana más en la competencia buscando llevarse la copa.

Cabe mencionar que, el jurado decidió hacer uso del comodín que podía ayudar a Dalia Durán a permanecer en el programa a pesar de no ser elegida como la favorita del público.

SIGUE LEYENDO