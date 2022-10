Leslie Shaw da un giro a su carrera al incursionar en la cumbia: “Me gustaría colaborar con el Grupo 5″

Leslie Shaw lanzó su más reciente éxito musical, 'Castigo'. (Instagram)

El nombre de Leslie Shaw ha resonado en los últimos días no solo por su compromiso con ‘El Prefe’ o por las polémicas declaraciones que dio el padre de Mario Hart, sino por su nueva faceta musical: la cumbia. La artista nacional, quien dio sus primeros pasos como cantante de rock, se juntó con la agrupación Marama para lanzar ‘Castigo’, su último sencillo.

Infobae conversó con la intérprete de la ‘Faldita’ sobre su reciente colaboración con el grupo uruguayo de cumbia pop. Además, se tomó el tiempo para responder a su exsuegro Mario Hart Potesta y para gritar su amor a los cuatro vientos por ‘El Prefe’, su novio reguetonero 13 años menor que ella y con el que pronto se unirá en matrimonio.

Leslie, has sorprendido con ‘Castigo’, superando el medio millón de vistas en Youtube. ¿Cómo se dio esta colaboración?

Yo conocí a Agustin Casanova, el cantante de Marama, cuando estaba trabajando ‘La Faldita’ en Miami. Y desde ahí teníamos ganas de trabajar juntos, hemos estado en contacto durante toda la pandemia, viendo qué canción podíamos hacer juntos. Y así que llegó ‘Castigo’, me encantó el concepto, me pareció muy divertida.

A diferencia de tus otros sencillos, ‘Castigo’ es una cumbia bastante movible…

Sí, me pareció perfecto lanzarla ahora porque se vienen muchas fiestas. Estoy feliz porque todo ha salido muy bien.

¿Y cómo ha sido la recepción de la canción?

Mi música está sonando mucho en Argentina, me gustaría estar mucho más presente allá. Me gustaría colaborar con artistas argentinas y de repente ir a Chile y colaborar con chilenos, mexicanos también. Tengo varias sorpresas que pronto se enterarán.

¿Algún artista o agrupación nacional que te llame la atención para colaborar?

Me gustaría colaborar con Explosión de Iquitos, los hermanos Yaipén y el Grupo 5.

Iniciaste cantando rock, ¿cómo te sientes con este cambio de género?

Me encanta la cumbia, me trae frescura. Siento que en mis shows en vivo la gente lo va a disfrutar, lo va a bailar. Me gusta de todo un poco, creo que hacer música diferente está cool de vez en cuando.

La canción fue grabada en Miami, donde vives desde hace un tiempo. ¿Por qué te marchaste del país?

Yo ya tenía pensado vivir fuera muchos años atrás. Solo que tenía muchos conciertos, entonces siempre iba y venía. Ya luego mi producción musical decide llevar mi trabajo a Miami.

¿En Estados Unidos hay mejores oportunidades para desarrollarte como artista?

La verdad es que allá me desarrollo mejor como compositora porque, además de trabajar para mi proyecto, me invitan a componer para otros artistas. Siempre estoy trabajando con productores de América o del mundo, buscando sonidos nuevos. Es importante para mí estar allá, haciendo contactos. Además, acá (en Miami) me compré mi casita y estoy con mis perritos...

Cuatro peruanas han sido nominadas a los Latin Grammy 2022, ¿sueñas con ser nominada algún día?

Los premios son un reconocimiento a la carrera, pero mi meta es siempre lanzar música y que mis fans vayan a mis conciertos. No estoy pensando en eso, pero sí he visto que hay chicas que están trabajando muy duro como yo y desde hace mucho tiempo. Me gusta mucho la música de Nicole Zignago, me parece muy original, me encanta que esté logrando sus sueños.

El padre de Mario Hart mencionó que tu carrera despegó gracias a su hijo, ¿qué puedes decir al respecto?

Me pareció un comentario desatinado, yo no soy ninguna improvisada. Yo soy una artista y toda mi vida me he dedicado al arte en general desde muy chiquita, no es de la noche a la mañana que yo decidí ser cantante. Yo vengo trabajando muchos años en mi carrera y yo creo que mi despegue fue a base de trabajo y esfuerzo, de seguir luchando y trabajando por mí. Yo no le debo nada a nadie. Me parece desubicado que se saque en cara cosas que no tienen sentido.

¿Has tenido rencillas antes con tu exsuegro o su comportamiento te sorprende?

Esto me tomó por sorpresa, no me lo esperaba.

Leslie, ¿le guardas rencor a Mario Hart?

No le guardo ningún rencor, a nadie. Yo estoy muy feliz. Mi corazón no le guarda rencor a nadie.

Mario Hart y Leslie Shaw terminaron su romance a finales del 2016, tras conocer que el piloto le fue infiel con Olinda Castañeda.

Ahora el dueño de tu corazón es ‘El Prefe’, con quien te has comprometido recientemente. ¿Ya tienen fecha de boda?

Ya convivimos desde hace más de un año. Todavía estamos viendo el tema de las fechas, pero ya para el próximo año.

Él es 13 años menor que tú y la diferencia de edad ha sido el foco de atención. ¿Cómo tomas las críticas que pueden surgir?

Yo estoy feliz, no voy a dejar que ningún comentario negativo me afecte. Yo siempre tomo los comentarios positivos, mucha gente me ha felicitado, están felices por mí. Mi familia está feliz, que para mí eso es lo más importante.

Por otro lado, fuiste una de las pioneras en sacar tu cuenta en OnlyFans. La ‘Tigresa del Oriente’ se ha unido a la plataforma…

Sí, lo de la ‘Tigresa’ es un éxito. OnlyFans una plataforma muy exitosa mundialmente, uno expone lo que quiere para sus fans, que tienen que pagar una mensualidad. Yo lo uso para estar en contacto con mis fans.

¿En qué se centra tu contenido?

Yo subo fotos en bikini o cuando estoy en mi camerino, o backstage de mi videoclip. Lo uso como es, contenido exclusivo para mis fans. No lo uso para pornografía, ni para nada sexual.

¿Harías un desnudo artístico?

No haría desnudos, así me va muy bien. Mis fans me respetan, me quieren así como soy y está bien.

Hemos visto que otras figuras, como es el caso de Xoana Gonzalez, han invertido sus ganancias en la compra de inmuebles. ¿En tu caso?

Yo ya compré mi casa hace muchos años en Orlando, y ahorita me compré otra en Miami. Lo del Onlyfans lo uso para comprarme cositas lindas, para pagar gastos de la cosa, para darme mis gustos.

¿Está entre tus planes volver a actuar?

En el tema de la actuación, no ahora porque yo estoy enfocada en mi música. Mi meta es lanzar un álbum y seguir colaborando con otros artistas. Me gusta viajar y producir en otros sitios, he estado viajando mucho a Puerto Rico, a Los Ángeles, quiero seguir haciéndolo. Y actuar significa estar en un solo sitio mucho tiempo y eso no me gusta.

