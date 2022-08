Guty Carrera recreó su accidente y explica cómo se cortó con un cuchillo: “Me atravesé la mano”

Guty Carrera recrea el accidente que tuvo en la mano. (Instagram)

Hace unos días, Guty Carrera preocupó a sus seguidores con una serie de publicaciones donde se le vio la mano ensangrentada y, posteriormente, en el hospital sometiéndose a una cirugía de emergencia. Y es que, el exchico reality sufrió de un accidente mientras cortaba una palta.

El popular ‘Potro’ utilizó sus redes sociales para contar detalles de lo sucedido y no ha dejado de agradecer las muestras de cariño que viene recibiendo desde el pasado 23 de agosto. El modelo publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram luego de hacerse sido operado de la mano izquierda, misma en la que se atravesó un cuchillo.

“Gracias a todos por la preocupación. La cirugía fue un éxito, ahora debo esperar recuperarme. Me perforé la mano con un cuchillo cortando una palta. Me corté la arteria digital palmar, vasos sanguíneos, tejido adiposo y roce el tendón , parece raro, pero muchos me han escrito, incluyendo a la Dra. Cristina (especialista en cirugía de manos) diciéndome que es algo más común de lo que parece”, escribió como descripción.



Sin embargo, para seguir informando sobre lo ocurrido, Guty Carrera decidió recrear el preciso momento en el que estaba cortando una palta y se cortó con un cuchillo. El exintegrante de Esto es Guerra compartió un vídeo la tarde de este 30 de agosto mostrando como se accidentó.

Según aseguró Guty Carrera, muchos cibernautas le estuvieron preguntando qué fue lo que le sucedió y por ello, quiso grabarse explicando que cometió el error de intentar clavar el utensilio de cocina en la pepa de la palta, la cual se sabe que es muy dura. “Este vídeo es para todas las personas que me preguntan ¿Cómo te ocurrió el accidente?, ¿Te pelaste?, ¿Te intentaron robar?, ¿Te mordió un perro?, ¿Te caíste?, ¿Alguien intentó hacerte daño?”.

“Hoy estoy esperando el diagnóstico de tres doctores y un terapeuta para ver si es necesaria otra operación o en todo caso iniciar la rehabilitación. Esperemos que la resonancia arroje resultados favorables ya que todavía no puedo mover el dedo”, agregó.



En el clip se puede escuchar a Guty Carrera narrar paso a paso de lo que hizo para terminar en la sala de emergencias de un hospital en México. Recordemos que, el ex de Alejandra Baigorria se encuentra radicando en tierras mexicanas hace varios años junto a su actual pareja Brenda Zambrano, quien causó polémica en nuestro país por burlarse de la edad de Melissa Loza al dejar entrever que la chica reality está pendiente de ella.

“Había cortado la mitad de la palta y lo puse en mi mano. Quería sacar la pepa o semilla. No pude hacerlo el cuchillo porque no tenía filo. Le clave la punta a la pepa y ustedes saben que eso resbala. Se resbaló (el cuchillo) y como venía con fuerza, se fue hasta el fondo atravesando mi mano”, dijo mientras graba su mano con la palta y el cuchillo.

Asimismo, comentó que ha recibido muchos comentarios e, incluso, su doctora le ha señalado que su accidente es de los más comunes que existen. “Según la cirujana de mano es más común de lo que parece. Tengan mucho cuidado en casa”, concluyó.







