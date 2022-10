César Hildebrandt: “Pedro Castillo ha vuelto a meter la pata a través de su indescriptible abogado”

César Hildebrand se pronunció al conocer que Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó una tutela de derechos a fin de que la denuncia constitucional en contra del mandatario sea anulada.

Hace unos días, la fiscal de la Nación denunció al jefe de Estado ante el Congreso por presuntos hechos de corrupción que lo involucran en primera instancia.

En esa misma línea, el director de “En sus Trece” mencionó que el mandatario “ha vuelto a meter la pata” y sostuvo “quien no está manchado no pretende anular ninguna investigación”.

“Pedro Castillo ha vuelto a meter la pata a través de su indescriptible abogado Benji Espinoza, que ha presentado una tutela de derechos para anular la denuncia constitucional de Patricia Benavides. Denuncia que está en arapos, está mal hecha, pero quien es inocente, quien no está manchado y no tuvo que ver con las asquerosidades alrededor del Puente Tarata, Petroperú, los negocios de Sarratea y los sobrinos, no pretende anular ninguna investigación”, dijo en su nuevo pódcast Hildebrandt En sus trece.

César Hildebrandt se pronunció ante censura de Lady Camones

Continuando con su relato, César Hildebrandt manifestó que investigar al jefe de Estado, Pedro Castillo, no es inconstitucional y volvió a remarcar que un “inocente” no recurriría a esos recursos legales.

“Benji Espinoza ha calificado de inconstitucional la investigación, pero no. La investigación no es inconstitucional, sería inconstitucional la denuncia. Eso ya revela el aire culposo del señor Castillo y el aire culposo de Benji Espinoza. Un inocente no hace eso, le aclara a todos. El otro quiere tapar con recursos legales. Las circunstancias están peores por el señor presidente y para su equipo legal”, comentó.

Tutela de Derechos

Benji Espinoza, defensa legal del presidente Pedro Castillo, presentó ante el Poder Judicial una tutela de derechos con el objetivo de anular la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario.

Espinoza Ramos explicó que se ha presentado este recurso con a fin de que se convoque a una nueva audiencia en la que se evalúe si la denuncia respeta la tutela judicial efectiva o no, ya que el presidente aún está ejerciendo una gestión.

Recurso de Benji Espinoza en favor a Pedro Castillo.

“Le estamos pidiendo al juez supremo que convoque a una nueva audiencia de tutela de derechos para que se debata si esta denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público en realidad respeta o no la tutela judicial efectiva”, declaró a la prensa.

“El juez Checkley estableció dos límites, le dijo a la Fiscalía que no puede ni formalizar ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede tramitar una acusación constitucional contra el presidente por fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución. Cuando la Fiscalía le pide al Congreso autorización para formalizar la investigación, está desconociendo su mandato”, aseveró Benji Espinoza.

Denuncia Constitucional

Como se recuerda, el pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Para ello, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sostuvo que, a partir de esta fecha, tendrán diez días hábiles para elaborar un informe de calificación que determinará si se declara procedente o improcedente la denuncia emitida por el Ministerio Público.

