Alianza Lima: Arley Rodríguez habló de su futuro y el cambio del equipo ‘blanquiazul’ con Guillermo Salas

Arley Rodríguez habló sobre su futuro y el cambio de entrenador en Alianza Lima. (Club Alianza Lima)

Alianza Lima es uno de los equipos que aún se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura. Su segunda ubicación (con 33 puntos) dos menos que el líder Sporting Cristal y a falta de tres fechas para que culmine el segundo certamen del año le da la confianza para pelear hasta lo último. Ahora, el cuadro ‘blanquiazul’ no pudo alcanzar esto de no ser porque obtuvo una serie de resultados positivos que lo enganchó con el campeonato, siendo el técnico Guillermo Salas el principal responsable. Justamente, Arley Rodríguez se expresó sobre el cambio de entrenador, recordando a Carlos Bustos.

“Antes de que se fuera el profesor Carlos Bustos no estábamos mal como grupo, pero no se veía reflejado en la tabla todo el esfuerzo que veníamos haciendo. Ahora se nos están dando los resultados”, señaló en una entrevista para el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

De la misma manera, se refirió a las diferencias entre ambos entrenadores. “Con Salas todos empezamos de cero. Hay competencia sana en el grupo, el que estaba mejor podía jugar y así está siendo. Cada técnico tiene su modelo, el profesor Bustos ya tenía su once estructurado, creo que Salas va rotando un poco más”, dijo el colombiano.

Asimismo, el polifuncional futbolista espera que el popular ‘Chicho’ se mantenga en el elenco ‘íntimo’, aunque esa decisión dependa exclusivamente de la dirigencia. “El profesor Guillermo Salas viene haciendo un gran trabajo. El grupo viene feliz y esperemos que el club pueda confiar en él para que pueda continuar. No depende de los jugadores, sino de la dirigencia que busca lo mejor para el equipo”, comentó.

Y es que Alianza Lima venía atravesando un momento irregular en la Liga 1. Con la única opción del Torneo Clausura para tentar el título nacional, un empate ante Cantolao en el estadio Alejandro Villanueva el 10 de setiembre lo alejaba de forma considerable del título. Sin embargo, desde que Guillermo Salas asumió como entrenador, el equipo disputó seis partidos, de los cuales ganó en cinco y perdió solo en uno. Por tal motivo, se desliza una chance de que el DT continúe por más tiempo, aunque no está confirmado.

Guillermo Salas le ha dado otro rumbo a Alianza Lima en el Torneo Clausura. (GEC)

Arley Rodríguez en Alianza Lima

Por otro lado, Arley Rodríguez se manifestó sobre una posible renovación. “No hemos tocado el tema de la renovación, si me llaman ahora diría que esperemos al final. No es lo mismo hablar de eso ahora que saliendo campeón”, sostuvo.

Con contrato hasta fin de año, la chance de seguir de Arley aún está por conocerse tras el término del campeonato local. El equipo ‘victoriano’ aún está en la lucha por el título y la dirigencia prioriza la concentración de sus jugadores para evitar distracciones. En ese sentido, uno de los que aumentó su protagonismo es el propio colombiano, quien lleva 34 partidos, en los que lleva tres goles y siete asistencias.

Ahora, el hecho de contar con tres años radicando en el Perú de manera consecutiva la abre la posibilidad de aspirar a una nacionalización, algo que el mismo jugador reconoció que ya ha empezado. “Ya comencé mi tema de nacionalización que seguro sale a fines del otro año. Alianza Lima es mi prioridad y de todas formas me gustaría quedarme jugando en Perú”, declaró.

Finalmente, el extremo ‘cafetero’ tuvo palabras sobre las polémicas publicaciones que subía en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a las pocas oportunidades que recibía. “Los mensajes que publiqué en Instagram son cosas de que uno como jugador a veces no piensa. En su momento pedí disculpas porque no debí hacer eso. No era la manera. Ya quedó atrás y también le pedí disculpas al grupo”, admitió.

Último gol de Arley Rodríguez

El volante colombiano abrió el marcador de cabeza por fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

