Gabriela Herrera y su desafiante mensaje a Santiago Suárez: “Mejores torres han caído”

Durante la última gala de ‘El Gran Show’, Gabriela Herrera y Santiago Suárez tuvieron un fuerte cruce de palabras luego de darse a conocer que ambos se enfrentarán en un versus de tap.

La bailarina expresó su disconformidad con la decisión de la producción al señalar que la pareja de baile del actor era experta en este género musical, por lo que ella tendría menos ventaja y no estarían en igualdad de condiciones. Sus palabras provocaron que Suárez salga a pronunciarse de manera inmediata y le reproche sus comentarios.

Tras este altercado, Gabriela Herrera salió a hablar y comentó que ella no tiene ningún problema con sus compañeros, pues se encuentra enfocada en la competencia. “Mi gala me gustó mucho, nos hemos esforzado para que pueda salir bonito. Yo no compito con mis compañeros, compito conmigo misma y creo que lo que estoy dando en la pista es eso. Yo he venido a ganar la copa”, indicó.

Sobre la discusión que tuvo con Santiago Suárez, la que sería la nueva engreída de Sergio George indicó que su compañero habría estado bastante alterado desde antes que empiecen a hablar.

“Siento que él (Santiago) vino un poco alterado desde el inicio, yo no escuchaba nada el backstage, estaba totalmente perdida y yo nada más decía sí o no. Yo escuche tango cuando dijeron el versus y no tap, pero nada. Yo lo vi bastante confiado porque sabe que su bailarina es profesora de tap”, señaló.

Asimismo, Gabriela Herrera volvió a recalcar que su pedido a la producción fue que compitan en igualdad de condiciones. “Tiene una gran ventaja y lo único que yo pedí es que sea un versus justo, un versus limpio, un género que él ni yo supiéramos, ni nuestros bailarines, para que nos saquemos la mugre la semana completa para demostrar lo que hemos aprendido de ese género”, añadió.

Finalmente la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ le aconsejó al actor que no se sienta confiado, pues podría sorprenderlo y finalmente ser ella la ganadora de este versus que promete sacar muchas chispas.

“Mejores torres han caído, que no se sienta confiado que puede ganar la copa, porque a veces el que se confía es el que pierde. Yo que soy bailarina no me puedo confiar, ensayo en la academia seis o siete horas. Que yo sea bailarina no significa que voy a ganar”, sentenció.

Santiago Suárez se pronunció su altercado con Gabriela Herrera

Luego del intercambio de palabras que tuvo con Gabriela Herrera, Santiago Suárez relató que no esperaba tener este enfrentamiento con la bailarina, pero pese a todo, aseguró que entre ellos todos se encontraba bien.

“Esta última tercera gala ha sido distinta porque se ha generado una especie de rivalidad que yo no tenía planeado, pero nada, decirle que todo esta bien a mi contrincante. Decirle a Gabriela que no ha pasado nada malo, que todo fluya”, precisó.

