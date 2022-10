Más de 6.000 casos nuevos de cáncer de mama son detectados al año en Perú

El especialista Raúl Goicochea señaló que en los últimos 10 años, el cáncer de mama se ha presentado más en mujeres jóvenes y es agresivo. (Andina)

A nivel mundial, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte. En el Perú, solo durante el año 2021, se reportaron más de 17 mil nuevos casos; es decir, un 40% más que el año anterior.

Según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), este tipo de cáncer se posiciona en el primer lugar para las mujeres peruanas, en cuanto a número de casos. Además, en la actualidad, hay casi 6.985 casos nuevos detectados al año.

El cirujano oncólogo, Raúl Ly Goicochea García, indicó para Infobae que dicha cifra ha incrementado por dos factores. “Primero, es la dieta, la falta de ejercicio y segundo, que ya tenemos institutos con mayor accesibilidad para detectar el cáncer”, precisó.

“Normalmente, los casos no eran descritos. Las mujeres de la sierra, por la falta de acceso a la salud fallecían sin datos; hoy tenemos institutos oncológicos en tres regiones, unidades oncológicas en Lima, que tienen la capacidad de diagnosticar, detectar y tratar el cáncer”, comentó.

Asimismo, Goicochea García señaló que a pesar de que las cifras han reflejado un crecimiento, durante los últimos 10 años “hay más cáncer en mujeres jóvenes y son más agresivos”. De ese modo, recordó que antes se pensaba que dicha enfermedad se presentaba solo en la población de 60 a 65 años, pero “hoy tenemos casos en mujeres de 30 a 35 años”.

Factores de riesgo

Por otro lado, el cirujano oncológico precisó que uno de los factores de riesgo que favorece esta neoplasia es no hacer ejercicio, así como el “poco consumo de verduras y frutas”.

“El hecho de no dar lactancia materna también es un factor de riesgo a tener cáncer de mama. El consumo de cigarrillo y alcohol es un factor determinante para la aparición de cáncer en mujeres jóvenes. Y después, hay un pequeño porcentaje genético”, reveló el médico.

Del mismo modo, detalló que cuando se tienen posibles síntomas de cáncer de mama, “estamos hablando de una lesión de más de dos centímetros”. Según el especialista, estos se basan en “sentir un disconfort en la mama, molestias al abrir los brazos o incomodidad al usar brasier”. Pero eso “no significa que sea cáncer, significa que se tiene que hacer un estudio”, aseguró para este medio.

“Cuando estamos hablando de síntomas propios de cáncer, estamos hablando de una tumoración de mama que retrae la piel o el pezón; notamos secreción sanguinolenta o algún tipo de secreción cuando no se está dando de lactar. Normalmente, estos tumores en la mama no duelen”, dijo.

Prevención de cáncer de mama

Raúl Goicochea indicó que los médicos cirujanos, hoy en día buscan detectar “lesiones no palpables con alto potencial de curación”. Por ello, sugiere que “las mujeres de 42 años en adelante se realicen una mamografía y una ecografía cada dos años”.

El cirujano oncólogo, Raúl Goicochea, precisó que se deben dejar de lado los estigmas sobre la quimioterapia, pues es un proceso que ayuda y no dura para siempre. (Andina)

“Ahora hay muchos métodos para tratar el cáncer de mama de una manera más moderna, sin necesidad de amputar la mama ni sacar todos los ganglios de la axila, con alta tasa de curación [...]. Si les detectan alguna neoplasia, no están sentenciadas a muerte, están sentenciadas a una lucha”, comentó.

“Muchas tienen miedo a un diagnóstico, por eso les invitamos a que vayan de la mano amiga con amiga, pareja con pareja, mamá con hija, tía con sobrina, esposo con esposa [...]. Cuando hay pequeñas molestias o lesiones, se debe acudir con un médico especialista, un ginecólogo cercano o un cirujano oncólogo con mayor capacidad para poder tratar lesiones”, agregó.

Finalmente, destacó que cuando los pacientes tienen una lesión de dos centímetros, se trata de un cáncer avanzado, el cual necesita un tratamiento como la quimioterapia.

“Por eso estamos incentivando a que no pasen todo ese trajín, sino que tengan una cultura de prevención y eso es muy difícil de instalar; principalmente porque muchas personas no tienen un acceso a información, hay mucho estigma.[...] La quimioterapia es un proceso, pero no es para siempre”, acotó para Infobae.

SEGUIR LEYENDO