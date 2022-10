Habilitarán 12 puertas electrónicas en aeropuerto Jorge Chávez para agilizar control migratorio

Esta disposición reduciría el tiempo de espera en el área de control migratorio del aeropuerto Jorge Chávez. (Andina)

Para acelerar el proceso de control migratorio de las personas que salen e ingresan al país a través del aeropuerto Jorge Chávez, la Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará un total de 12 e-gates o puertas electrónicas.

De acuerdo con Isabel Álvarez, viceministra de Turismo, desde el 25 de octubre del presente año comenzará a regirse la disposición.

“Seguimos trabajando para impulsar la reactivación del turismo en el país. Esta medida resulta muy importante y demuestra la labor que viene realizando este gobierno, liderado por el presidente Pedro Castillo a favor del sector. Siempre trabajando de la mano entre las diversas entidades públicas y privadas”, comentó la viceministra Álvarez desde el Mincetur.

Además, la funcionaria señaló que con esta disposición se reducirá el tiempo de espera en el área de control migratorio, debido a que se agilizará el flujo de visitantes y con ello se incrementará la eficiencia y competitividad.

Funcionamiento de puertas electrónicas

La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que para poder llevar a cabo el control migratorio en las puertas electrónicas, el pasajero tiene que acercar su tarjeta de embarque y pasaporte al equipo que, luego de verificarlos, abrirá la puerta de ingreso a la persona. Con ello, se procederá a tomar la captura de datos biométricos (foto y huella dactilar) inmediatamente.

De ese modo, con dicha información el sistema ejecuta la consulta electrónica en su base de datos. Si se obtiene una respuesta negativa a alguna alerta, se abre la puerta de salida, terminando el trámite de control en aproximadamente 30 segundos, de forma segura y rápida.

Filas en control migratorio

Debido a que las puertas electrónicas del aeropuerto limeño se encontraban inoperativas desde marzo del año 2020, ciudadanos peruanos y extranjeros tuvieron que formar largas filas para poder pasar por el control migratorio.

Pasajeros formaron largas filas en control migratorio del aeropuerto debido a una avería en las puertas electrónicas.

Al inicio, esto se debía a la pandemia provocada por el Covid-19, pero en un informe del portal El Foco, se indicó que el problema fue causado porque la Superintendencia Nacional de Migraciones cuenta con cuatro procesos de arbitraje con la empresa proveedora que se encarga de su instalación y mantenimiento.

“(...) Un poco más de atención a ciertas cosas que, de cierto modo, también nos perjudica para poder viajar. Hay lugares donde no hay mucha información y hay que estar yendo de un lugar a otro, entonces sería cuestión de que vean más el tema de atención al pasajero y que sea todo más rápido. Hace dos horas estoy acá”, dijo Norka Quispe a RPP, quien fue una de las pasajeras perjudicadas en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Estoy desde las 10 de la mañana, primero vine, hice la fila, me tomaron los datos y me dijeron que espere a que llamen mi número. Tengo el número 105, llegué e iba en el número 13. Pido (a las autoridades de Migraciones) que sea más rápido el trámite y que no sea tan lento”, agregó desde el lugar el señor Ricardo Tebes al mismo medio.

