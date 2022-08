¿Cómo hacer check-in en el aeropuerto paso a paso?

Existen dos métodos para hacer el registro de pasajeros antes de volar.

Los vuelos aéreos han facilitado los traslados de personas, ahorrando el tiempo y facilitando la movilización de los mismos. Desde distancias cortas hasta largas, es uno de los medios favoritos entre los peruanos, considerando que existe una gran oferta en el mercado que permite acceder a pasajes económicos, sumado a esto, lo que ofrecen las empresas low cost.

Si vas a vivir tu primera vez en el aeropuerto, debes considerar una serie de pasos que necesitas realizar para poder subir al avión. Esta breve guía explica qué es el check-in, para qué sirve y cómo los viajeros deben tramitarlo.

¿Qué es check-in?

Los aportes de la RAE nos indica que se trata de un extranjerismo. Se entiende como un registro o facturación que una persona hace para ingresar a un alojamiento o confirmar su presencia en un vuelo tras comprar el boleto.

Tu equipaje afecta el peso y balance del avión. (Freepik)

¿Cómo se hace el check-in en el aeropuerto?

Por medio de la red social Tiktok, una usuaria (@alexavaam) compartió un video viral en el que muestra su trabajo en el aeropuerto, grabando cuáles son los pasos para hacer el check-in cuando se llega al aeropuerto Jorge Chávez.

Muestran una guía del paso a paso para hacer el check-in en el aeropuerto para poder viajar.

Sigue esta ruta, teniendo a la mano tus documentos, como por ejemplo, tu DNI en físico (vigente o vencido) y tu pasaje a presentar en formato digital o físico.

¿Cómo se hace el check-in paso a paso?

- Ubica la casilla donde se encuentra la aerolínea en la que viajarás.

- El personal se encargará de verificar que tus datos coincidan con la reserva que realizaste.

- El proceso continúa con el registro del pasaje. El viajero deberá mencionar si lleva solo equipaje de mano o maletas en la bodega. Cada uno de estos tiene un peso específico, de excederse, se requiere pagar un monto adicional.

En el caso que no tengas equipaje para bodega podrás ingresar directamente a la puerta de embarque.

- Tienes que reportar si llevas algún elemento que no es apto.

- Luego de pasar este filtro, se seleccionarán los asientos y te harán entrega del bording pass.

Revisa con qué tiempo de anticipación debes llegar al aeropuerto. (Freepik)

¿Qué pasa si no se hace el check-in?

Aquellos pasajeros que no realicen el check-in en el aeropuerto o de manera online, no recibirán el boarding pass, documento que permite abordar el avión. De no mostrar este, tu asiento puede ser otorgado a otro pasajero.

¿Por qué pesan la maleta en el aeropuerto?

Siguiendo la información proporcionada por la usuaria en Tiktok, se debe registrar el equipaje con la finalidad de que no afecte el peso y balance del avión.

Si solo tienes equipaje de mano, puedes ingresar directamente a la zona de embarque. (Freepik)

¿Qué pasa si hago check-in antes?

El registro se puede hacer dentro de las 48 horas antes del viaje. Es por eso que tendrás tiempo para la elección de los asientos que serán sumados al sistema de la aerolínea. Las facilidades para los viajeros se presentan desde este momento, teniendo como opciones vía online o de forma presencial, asistiendo al aeropuerto con horas de anticipación, siguiendo la ruta que posee la compañía en la que has adquirido tu boleto.

