Santi Lesmes iba a ser jurado de ‘El Gran Show’, pero decidió cerrar su etapa de ‘juez irónico’

Santi Lesmes y la razón por la no fue jurado de Gisela Valcárcel | YouTube

Santi Lesmes se caracterizó por sus comentarios sarcásticos e irónicos en el programa que se presentara. Su paso por ‘El Gran Show’ como jurado, lo marcó como el personaje más ‘pesado’ de la mesa de jueces, lo propio hacía como panelista en el programa ‘En Boca de Todos’.

Sin embargo, este año sorprendió con su paso a Latina Televisión, siendo conductor del nuevo magazine llamado ‘Arriba mi gente’. En este nuevo espacio comparte ideas con Gianella Neyra, Mathías Brivio y Karina Borrero, pero ha decidido darle un giro al personaje que mostraba años antes.

En una reciente entrevista con Cristopher Gianotti, fue consultado sobre su desempeño en la televisión. En el canal de YouTube del actor, Santi respondió a las conocidas ‘Preguntas que arden’ sobre su preferencia entre conductor y panelista.

“Yo soy conductor, lo que pasa es que al final creo que todo esto es un proceso. Yo no tengo padrinos, yo estoy acá solo, yo llegué a la televisión de rebote, creo que he ido sumando paso a paso”, señaló al inicio sobre su carrera televisiva.

Santi Lesmes iba a ser jurado de 'El Gran Show'.

Por otro lado, sorprendió al confesar que él ya tenía conversado con Gisela Valcárcel su participación, una vez más, como jurado de ‘El Gran Show’. Pero, cuando llegó la oferta de Latina para ser el protagonista de un programa no lo dudó y aceptó de inmediato.

“Este año, cuando me llamaron de Latina para ofrecer el puesto de conductor en un programa en las mañanas, yo no lo pensé dos veces. Yo a inicios de año había hablado con Gisela, ella contaba conmigo para este año, para el programa que tiene ahora, pero yo tenía claro que mi etapa como jurado, como personaje directo, como juez irónico, sarcástico, ya tenia que dejarlo. Al final estaba pensando que después de tantos años ya me iba a encasillar y luego quitarte ese estigma es complicado”, confesó el conductor de televisión.

Además, reveló que se siente más cómodo con su nuevo puesto de televisión. Esta nueva etapa televisiva le ha permitido mostrar un nuevo rostro en su trabajo en la pantalla chica, además ha sido favorable para dejar de lado su tono irónico y sarcástico y mostrar quien es realmente.

“La gente creo que ahora está conociendo al Santi real, el Santi que es divertido, que puede opinar de todo, que puede ser irónico pero con temas coyunturales, de sociedad, el Santi que si ve algo que le indigna lo dice . Ya no me limito a quince segundos que me daba el gran Armando Tafur para poder dar una devolución sobre un baile. Sí me gustan esos programas, pero creo que puedo dar mucho más y me siento feliz”, finalizó.

