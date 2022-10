Los mejores memes de Kike Suero luego que Magaly Medina difundiera ampay delante de su esposa

Kike Suero fue víctima de crueles memes tras ser expuesto en 'Magaly TV, La Firme'.

Este jueves 12 de octubre, Kike Suero pasó uno de los momentos más bochornosos de su vida. El cómico fue al programa ‘Magaly TV, La Firme’ para hablar sobre su conflicto legal con Geraldine Ponce, madre de sus hijos. Sin embargo, terminó peleándose con Vicky Torero, su pareja, porque se difundieron imágenes de él y una señorita en aparente estado de ebriedad a las afueras de un hotel en Tacna.

“La mentira tiene patas cortas. Aclárame, ¿quién es ella? Ese es mi saco. Estás abrazándola, te están besando. Quedas mal, de verdad. Me estás dejando mal delante de toda mi familia, mi mamá y mi papá te están viendo. ¿Quién es ella?”, le pidió su pareja y madre de unos de sus hijos, totalmente furiosa por el ampay que la ‘Urraca’ acababa de difundir en vivo y en directo.

En su defensa, Kike Suero aseguró que algunas fans suelen abrazarlo en la calle y pidió, en un intento de zafarse de la situación, que Magaly siguiera hablando sobre las denuncias que hay en su contra. Sin embargo, la figura de ATV no lo dejó en paz. “No hay nada de gente ahí, son las cuatro de la mañana. ¡Mira las imágenes, por favor! Están borrachos y chapando”, sostuvo.

Luego de una tensa discusión, Vicky Torero abofeteó al cómico peruano, tiró su celular al suelo y gritó antes de retirarse: “Te vas a la mie***, qué pend*** eres”. Magaly Medina no escuchó más a Suero y mandó a corte comercial. El hecho fue muy comentado en redes sociales, en donde los usuarios destacaron la astucia de la ‘Urraca’ para desenmascarar infieles en el momento menos pensado.

Memes de Kike Suerto. (Twitter)

Una tensa discusión en vivo

Luego que Vicky Torero saliera del set molesta, Magaly Medina le recordó a Kike Suero que todos estos problemas en su vida eran ocasionados por un serio problema con el alcohol. “Ahí está pues, el alcohol ha hecho que ni tú sepas qué has hecho en la cama de tu niña”, señaló en referencia a la denuncia por tocamientos indebidos que enfrentó el cómico en el 2020, la cual ya ha sido archivada por la justicia peruana.

El artista nacional no soportó que la figura de ATV le sacara en cara ese tema, por lo que le pidió que no lo hiciera más. “¡Me estás acusando! ¿Por qué crees que me han absuelto?”, precisó indignado. Sin embargo, Medina no creyó en sus palabras. “Yo no soy juez, pero no sé por qué te absolvieron. Eres un mentiroso, tu mujer se acaba de ir del estudio porque hemos visto abrazando y apachurrando a una mujer en Tacna”.

“Anda cuéntale esos cuentos a quien te crea. Tu alcoholismo te dará grandes problemas. Nos vamos a un corte, inocente no eres de nada. Gracias Kike, sigue mintiéndonos nomás”, expresó Medina antes de irse a pausa comercial. Kike Suero simplemente se quedó parado en el set, molesto por no haber podido defenderse.

Kike Suero y Magaly Medina tuvieron tensa discusión por las imágenes del cómico en Tacna.

