Kike Suero discutió con Magaly Medina por exponer imágenes de su infidelidad: “No seas cizañera”

Kike Suero se presentó en el programa de Magaly Medina junto a Vicky Torero para defenderse de las 26 denuncias que su expareja interpuso en su contra, siendo solo una de ellas archivadas por la justicia. Sin embargo, el cómico fue expuesto inesperadamente por la ‘Urraca’, quien difundió imágenes de él y una señorita desconocida besándose a las afueras de un hotel en Tacna.

El clip fue grabado por un transeúnte en julio de este año, cuando mantenía una relación amorosa con Torero. Incluso, su misma expareja aseguró que ese día ella estaba en casa cuidando de su hijo y que sí era Kike Suero porque traía un saco beige que él le regaló meses atrás. “La mentira tiene patas cortas. Aclárame, ¿quién es ella? Ese es mi saco. ¿Quién es ella?”, dijo indignada.

En un intento de salvarse de la situación, Suero pidió a la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ que se centrara en el tema de sus hijos y no en el ampay. “¿Me tocas el tema de mi hija? A mí me importa el tema de mi hija... Solo me están abrazando, ¿qué quieres que haga?”, mencionó furioso. No obstante, ni la conductora ni Vicky dejaron de enfrentarlo por la evidente infidelidad.

Kike Suero fue captado con una señorita a las afueras de un hotel en Tacna. (AYV)

“Magaly, no seas cizañera. No lo seas. A ver, a mí la gente se me acerca. ¡Yo no estoy borracho! Me está abrazando, le agarré la cintura para que no se caiga. Ese saco me lo prestó un amigo, que es notario. Listo. Se acabó”, señaló a modo de broma, lo que enfureció a Magaly Medina. “A mí no vengas con chistes estúpidos, no me vas a venir a faltar el respeto. Fáltale el respeto a ella, que es tu mujer, a mí no”, contraatacó.

Una encolerizada Vicky Torres cacheteó a Kike Suero para luego retirarse del set. La figura de ATV continuó atacando al cómico. “Ese es el alcohol pues. El alcohol ha hecho que ni tú sabes que has hecho en la casa de tu niña. Que la justicia te haya absuelto, no sé por qué. Eres un mentiroso”, sostuvo. El comediante pidió que no lo acusara sin pruebas.

Kike Suero y Magaly Medina tuvieron tensa discusión por las imágenes del cómico en Tacna.

¿De qué se le acusó a Kike Suero?

Kike Suero fue acusado por Geraldine Quezada, madre de sus hijos, de no cumplir con la pensión de alimentos. La justicia falló a favor de la mujer, sentenciando al cómico al pago de S/ 2, 700 mensuales para cubrir los gastos de los menores. Desde junio hasta la fecha, Suero no ha depositado el monto correspondiente. “Está depositando de pucho en pucho, de cien en cien, lo hace cuando le da la gana”, aseguró su expareja.

“Yo no necesito que un juez me dicte cuánto le tengo que pasar a mis niñas, yo a mis hijas le doy la vida, como siempre ha sido., comentó Suero en su defensa, mostrando los recibos de las transferencias que le hizo a su expareja. “Yo cuando trabajaba en un canal y con ese sueldo podía mantener a mis hijos. Pero a raíz de esa monstruosa denuncia que me hicieron, de tocamientos indebidos (contra su propia hija), me despidieron”, sostuvo Suero en su defensa.

Como se recuerda, en mayo de 2020 el comediante fue trasladado a la comisaría de Los Olivos porque su expareja lo denunció de haber realizado tocamientos indebidos a su hija de seis años. Luego de una investigación por parte de la Fiscalía, se declaró inocente a Kike Suero, pues se indicó que la abuela de la niña había “inducido” a la menor a contar los hechos como si se tratara de un “sueño”.

Kike Suero fue denunciado 26 veces por su expareja, Geraldine Quezada.

