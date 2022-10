‘Amor y Fuego’ revela la última entrevista a Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel. | Willax Tv.

El programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González compartió la última entrevista que concedió la expareja de Gisela Valcárcel, Carlos Vidal, quien en su momento escribió el libro ‘La Señito’, el cual se ha vuelto bastante popular en los últimos días tras ser mencionado por Magaly Medina.

Cabe mencionar que este material se ha convertido en uno de los más buscados, incluso la misma ‘Urraca’ confesó que se lo quisieron vender a siete mil soles debido a que su edición es limitado, esto porque supuestamente Vladimiro Montesinos lo sacó de circulación por pedido de la misma rubia.

El productor del programa ‘Amor y Fuego’, Renzo Madrid, fue la última persona que conversó con el modelo que fue pareja de Gisela Valcárcel en el año 1987 y que actualmente radica en los Estados Unidos.

En la entrevista que tuvo, Carlos Vidal confesó que no soportaba las duras críticas que recibía por parte de los fans de la ‘Señito’, quienes lo tildaban de ‘mantenido’ por estar al lado de ella en todas sus presentaciones y giras.

“Como siempre me veían cerca a ella en los programas, la acompañaba, estaba con ella , la gente decía que no hacía nada. Yo estaba ahí trabajando, se hacían las giras y yo obvio tenía que estar ahí porque era el modelo (...) A veces había momentos que me decía que la acompañe como pareja, y normal”, comenzó diciendo.

De otro lado, Carlos Vidal señaló que en un primer momento le molestaba mucho ver los coqueteos de Gisela Valcárcel con sus invitados, pero luego entendió que todo era parte del show.

“Con Guillermo Dávila, con Montaner, que se prestaban para el juego. Al comienzo si me molestaba, luego me di cuenta que era parte del show”, dijo.

Sin embargo, lo que nunca imaginó el modelo es que, tras varios años de relación, la misma conductora de televisión iba a tomar la decisión de terminar su romance, siendo separado de manera inmediata del elenco del programa ‘Aló Gisela’.

Asimismo, le causó mucha sorpresa ver que la ‘Señito’, luego de su separación, a los pocos meses estaba anunciando su matrimonio con Roberto Martínez, hecho que le causó mucho dolor en su momento.

“Eso me dolió, fue otro de los golpes bajos que yo recibí. En ese momento yo dije que era imposible que ella no me haya querido. Yo dije que de repente lo estará haciendo por despecho, por hacerme sentir mal, porque fue una relación de 6, 7 años”, expresó.

Gisela Valcárcel agradece al público por ver el estreno de 'El Gran Show'. (Instagram)

¿Cómo fue su primer beso con Gisela Valcárcel?

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró un extracto del libro ‘La Señito’, donde Carlos Vidal contó su experiencia al lado de Gisela Valcárcel. Él no duda en contar infidencias de la rubia y hasta se animó a relatar cómo fue la primera vez que ellos se besaron.

“Acerqué mis labios a los suyos, quedando enlazados en un beso que llevaba el sello de la pasión sin límites. Ella no hizo nada para negarse. Respondió al beso, a sabiendas de lo que podía suceder”, escribió.

SEGUIR LEYENDO